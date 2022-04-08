https://ria.ru/20220408/ukraina-1782458284.html

Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине

Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 08.04.2022

Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала RTL. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:55

2022-04-08T10:55

2022-04-08T10:55

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

россия

украина

франция

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала RTL.Он также подчеркнул, что Франция совместно с Турцией, Грецией и ООН делает все возможное для проведения гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.В последние месяцы президенты России и Франции находятся в постоянном контакте и обсуждают вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782446132.html

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Влада Икрамова

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, россия, украина, франция