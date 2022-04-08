https://ria.ru/20220408/ukraina-1782458284.html
Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине
Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала RTL. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:55
2022-04-08T10:55
2022-04-08T10:55
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала RTL.Он также подчеркнул, что Франция совместно с Турцией, Грецией и ООН делает все возможное для проведения гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.В последние месяцы президенты России и Франции находятся в постоянном контакте и обсуждают вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782446132.html
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РИА Новости
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, россия, украина, франция
Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине
Президент Франции Макрон призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшие дни
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала RTL.
"Этот конфликт, к сожалению, не закончится в ближайшие дни <…> Нам предстоит увидеть обострение ситуации на Донбассе", — пояснил французский лидер, отметив, что Москва не пойдет на дипломатические уступки в предстоящие недели.
Он также подчеркнул, что Франция совместно с Турцией, Грецией и ООН делает все возможное для проведения гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.
В последние месяцы президенты России и Франции находятся в постоянном контакте и обсуждают вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.