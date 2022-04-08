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Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
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Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине
Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала RTL. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:55
2022-04-08T10:55
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
россия
украина
франция
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала RTL.Он также подчеркнул, что Франция совместно с Турцией, Грецией и ООН делает все возможное для проведения гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.В последние месяцы президенты России и Франции находятся в постоянном контакте и обсуждают вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, россия, украина, франция
10:55 08.04.2022
 
Макрон оценил сроки завершения конфликта на Украине

Президент Франции Макрон призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшие дни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эмманюэль Макрон
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не ждать завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала RTL.

"Этот конфликт, к сожалению, не закончится в ближайшие дни <…> Нам предстоит увидеть обострение ситуации на Донбассе", — пояснил французский лидер, отметив, что Москва не пойдет на дипломатические уступки в предстоящие недели.

Он также подчеркнул, что Франция совместно с Турцией, Грецией и ООН делает все возможное для проведения гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.
В последние месяцы президенты России и Франции находятся в постоянном контакте и обсуждают вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
10:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине, заявил Макрон
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреЭммануэль МакронВладимир ПутинРоссияУкраинаФранция
 
 
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