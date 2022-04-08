https://ria.ru/20220408/ukraina-1782450857.html

ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ

ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022

ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ

Военнослужащие Вооруженных Сил РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику прибывших в Донбасс резервов украинских... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:23

2022-04-08T10:23

2022-04-08T15:08

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

донбасс

вооруженные силы украины

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных Сил РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику прибывших в Донбасс резервов украинских войск, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: Уничтожены резервы украинских войск, прибывших на Донбасс Минобороны РФ: Уничтожены резервы украинских войск, прибывших на Донбасс 2022-04-08T10:23 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)