https://ria.ru/20220408/ukraina-1782450857.html
ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ
ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022
ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику прибывших в Донбасс резервов украинских... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:23
2022-04-08T10:23
2022-04-08T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
донбасс
вооруженные силы украины
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных Сил РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику прибывших в Донбасс резервов украинских войск, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ: Уничтожены резервы украинских войск, прибывших на Донбасс
Минобороны РФ: Уничтожены резервы украинских войск, прибывших на Донбасс
2022-04-08T10:23
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:23 08.04.2022 (обновлено: 15:08 08.04.2022)
ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении прибывшей в Донбасс техники резервов украинских войск