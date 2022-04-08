Рейтинг@Mail.ru
ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782450857.html
ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ
ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ - РИА Новости, 08.04.2022
ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику прибывших в Донбасс резервов украинских... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:23
2022-04-08T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
донбасс
вооруженные силы украины
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782457245_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5489fe64a96250e138ec75ef88f71ae9.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных Сил РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику прибывших в Донбасс резервов украинских войск, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ: Уничтожены резервы украинских войск, прибывших на Донбасс
Минобороны РФ: Уничтожены резервы украинских войск, прибывших на Донбасс
2022-04-08T10:23
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782457245_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2c9b17226a430ecd9fbbcc522cc20036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:23 08.04.2022 (обновлено: 15:08 08.04.2022)
 
ВС России ракетами уничтожили прибывшую в Донбасс технику резерва ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении прибывшей в Донбасс техники резервов украинских войск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных Сил РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику прибывших в Донбасс резервов украинских войск, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск", - сказал Конашенков.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала