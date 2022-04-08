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Шмыгаль надеется, что замороженные активы России пойдут на компенсации - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782449186.html
Шмыгаль надеется, что замороженные активы России пойдут на компенсации
Шмыгаль надеется, что замороженные активы России пойдут на компенсации - РИА Новости, 08.04.2022
Шмыгаль надеется, что замороженные активы России пойдут на компенсации
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает использовать замороженные активы России в других странах для компенсации ущерба, нанесенного в ходе... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:16
2022-04-08T10:26
обострение ситуации в днр и лнр
денис шмыгаль
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает использовать замороженные активы России в других странах для компенсации ущерба, нанесенного в ходе спецоперации РФ."Есть второй блок – финансовые активы и замороженные средства РФ в мире. По разным оценкам, эта сумма колеблется от 300 до 500 миллиардов долларов по состоянию на сегодня. Естественно, Украина рассчитывает на эти деньги, как компенсацию ущерба, который РФ наносит, эту работу начали", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/izyatie-1781848846.html
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денис шмыгаль, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:16 08.04.2022 (обновлено: 10:26 08.04.2022)
 
Шмыгаль надеется, что замороженные активы России пойдут на компенсации

Премьер Украины Шмыгаль надеется, что замороженные активы России пойдут на компенсации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает использовать замороженные активы России в других странах для компенсации ущерба, нанесенного в ходе спецоперации РФ.
"Есть второй блок – финансовые активы и замороженные средства РФ в мире. По разным оценкам, эта сумма колеблется от 300 до 500 миллиардов долларов по состоянию на сегодня. Естественно, Украина рассчитывает на эти деньги, как компенсацию ущерба, который РФ наносит, эту работу начали", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 11:41
В Крыму предложили порядок изъятия имущества недружественных стран
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Еврокомиссар Дидье Рейндерс - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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