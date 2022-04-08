https://ria.ru/20220408/ukraina-1782449010.html

Ракетами "Оникс" уничтожен центр подготовки наемников под Одессой

Ракетами "Оникс" уничтожен центр подготовки наемников под Одессой - РИА Новости, 08.04.2022

Ракетами "Оникс" уничтожен центр подготовки наемников под Одессой

Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса "Бастион" пункт сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы, заявил... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:15

2022-04-08T10:15

2022-04-08T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

одесса

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

бастион (ракетный комплекс)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса "Бастион" пункт сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников", - сказал он.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

одесса

украина

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2022

Ольга Фомченкова

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Запуск ракеты "Оникс" по цели в Одесской области Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты "Оникс" расчетом берегового ракетного комплекса "Бастион" в ходе специальной военной операции. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты "Бастиона" уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы. 2022-04-08T10:15 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, одесса, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, бастион (ракетный комплекс)