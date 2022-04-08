https://ria.ru/20220408/ukraina-1782449010.html
Ракетами "Оникс" уничтожен центр подготовки наемников под Одессой
Ракетами "Оникс" уничтожен центр подготовки наемников под Одессой - РИА Новости, 08.04.2022
Ракетами "Оникс" уничтожен центр подготовки наемников под Одессой
Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса "Бастион" пункт сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы, заявил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:15
2022-04-08T10:15
2022-04-08T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
одесса
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
бастион (ракетный комплекс)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса "Бастион" пункт сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников", - сказал он.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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Запуск ракеты "Оникс" по цели в Одесской области
Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты "Оникс" расчетом берегового ракетного комплекса "Бастион" в ходе специальной военной операции.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты "Бастиона" уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы.
2022-04-08T10:15
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, одесса, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, бастион (ракетный комплекс)
10:15 08.04.2022 (обновлено: 11:21 08.04.2022)
Ракетами "Оникс" уничтожен центр подготовки наемников под Одессой
Минобороны: ракетами "Оникс" из "Бастионов" уничтожен центр сбора наемников под Одессой