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Киев планирует национализировать всю российскую собственность на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782447433.html
Киев планирует национализировать всю российскую собственность на Украине
Киев планирует национализировать всю российскую собственность на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
Киев планирует национализировать всю российскую собственность на Украине
Украинские власти планируют национализировать всю российскую собственность в стране, заявил премьер Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Рада". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:08
2022-04-08T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
россия
украина
донбасс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские власти планируют национализировать всю российскую собственность в стране, заявил премьер Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".Он добавил, что Киев также рассчитывает использовать замороженные российские активы в других странах.Первого апреля Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян, а также тех, кто публично поддерживает операцию России на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии
10:08 08.04.2022 (обновлено: 10:43 08.04.2022)
 
Киев планирует национализировать всю российскую собственность на Украине

Премьер Шмыгаль: Киев национализирует всю российскую собственность на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские власти планируют национализировать всю российскую собственность в стране, заявил премьер Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".

"Принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно, мы национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Российская Федерация", — сказал глава украинского правительства.

Он добавил, что Киев также рассчитывает использовать замороженные российские активы в других странах.
Первого апреля Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян, а также тех, кто публично поддерживает операцию России на Украине.
Это обоюдоострое оружие – Путин о планах Европы национализировать российские активы - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСанкции в отношении России
 
 
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