10:08 08.04.2022 (обновлено: 10:43 08.04.2022)
Киев планирует национализировать всю российскую собственность на Украине
Премьер Шмыгаль: Киев национализирует всю российскую собственность на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские власти планируют национализировать всю российскую собственность в стране, заявил премьер Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".
"Принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно, мы национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Российская Федерация", — сказал глава украинского правительства.
Он добавил, что Киев также рассчитывает использовать замороженные российские активы в других странах.
Первого апреля Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян, а также тех, кто публично поддерживает операцию России на Украине.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.