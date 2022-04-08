https://ria.ru/20220408/ukraina-1782447433.html

Киев планирует национализировать всю российскую собственность на Украине

Киев планирует национализировать всю российскую собственность на Украине - РИА Новости, 08.04.2022

Киев планирует национализировать всю российскую собственность на Украине

Украинские власти планируют национализировать всю российскую собственность в стране, заявил премьер Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Рада". РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:08

2022-04-08T10:08

2022-04-08T10:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

владимир путин

россия

украина

донбасс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские власти планируют национализировать всю российскую собственность в стране, заявил премьер Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".Он добавил, что Киев также рассчитывает использовать замороженные российские активы в других странах.Первого апреля Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян, а также тех, кто публично поддерживает операцию России на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/aktivy-1781927061.html

https://ria.ru/20220408/tsel-1782442611.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии