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Шольц откладывает поставки танков Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2022
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Шольц откладывает поставки танков Украине, пишут СМИ
Шольц откладывает поставки танков Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2022
Шольц откладывает поставки танков Украине, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о поставке танков на Украину, несмотря на давление, пишет издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:05
2022-04-08T13:57
в мире
анналена бербок
роберт хабек
владимир путин
киев
россия
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нато
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о поставке танков на Украину, несмотря на давление, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.По словам собеседников издания, министр экономики Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок разработали план, по которому Киеву предназначается примерно 100 танков. При этом, говорят источники, сначала Берлин не планировал поставлять тяжелое вооружение, но позже некоторые чиновники изменили позицию, посчитав, что украинская армия могла бы применить эти танки "на более позднем этапе" эскалации.Ожидалось, что решение по этому вопросу примут на этой неделе, однако он оказался в подвешенном состоянии, так как Шольц настаивает на том, что Германия должна "достичь общей позиции" с западными союзниками, прежде чем поставлять Украине тяжелую военную технику.Колебания канцлера вызвали негативную реакцию со стороны других политических партий, утверждает издание. Так, председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер заявил в интервью, что Германия должна "продемонстрировать лидерство" в ЕС и НАТО, а не прятаться за другими странами."Я выступаю за то, чтобы как можно скорее отменить решение кабмина Германии не поставлять тяжелое вооружение", — приводит газета его слова.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/melnik-1782123436.html
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в мире, анналена бербок, роберт хабек, владимир путин, киев, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:05 08.04.2022 (обновлено: 13:57 08.04.2022)
 
Шольц откладывает поставки танков Украине, пишут СМИ

Politico: Канцлер ФРГ Шольц откладывает поставки танков Украине, несмотря на давление

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о поставке танков на Украину, несмотря на давление, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников издания, министр экономики Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок разработали план, по которому Киеву предназначается примерно 100 танков. При этом, говорят источники, сначала Берлин не планировал поставлять тяжелое вооружение, но позже некоторые чиновники изменили позицию, посчитав, что украинская армия могла бы применить эти танки "на более позднем этапе" эскалации.
Ожидалось, что решение по этому вопросу примут на этой неделе, однако он оказался в подвешенном состоянии, так как Шольц настаивает на том, что Германия должна "достичь общей позиции" с западными союзниками, прежде чем поставлять Украине тяжелую военную технику.
Колебания канцлера вызвали негативную реакцию со стороны других политических партий, утверждает издание. Так, председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер заявил в интервью, что Германия должна "продемонстрировать лидерство" в ЕС и НАТО, а не прятаться за другими странами.
"Я выступаю за то, чтобы как можно скорее отменить решение кабмина Германии не поставлять тяжелое вооружение", — приводит газета его слова.
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Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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