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В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны - РИА Новости, 08.04.2022
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В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны
В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны - РИА Новости, 08.04.2022
В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны
Сооснователь Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский заявил, что падение экономики Украины по всем отраслям на текущий момент составляет около... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:05
2022-04-08T10:05
экономика
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сооснователь Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский заявил, что падение экономики Украины по всем отраслям на текущий момент составляет около 60%.Ранее украинское правительство оценило потери страны за последние полтора месяца на уровне 1 триллиона долларов и спрогнозировало падение ВВП по итогам года в 50%, или на 112 миллиардов долларов."Сейчас общее падение экономики Украины порядка 60%", - сказал Соколовский в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, главная проблема украинской промышленности сейчас – нехватка рабочих рук. Она была актуальна и до массового отъезда украинцев из страны после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины, когда ежегодно уезжали от 500 тысяч до миллиона экономически активных граждан.Сейчас же страну практически одномоментно покинули порядка 5 миллионов человек, и сколько из них вернется обратно, украинский бизнес не понимает, добавил он.
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экономика, украина
10:05 08.04.2022
 
В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны

Сооснователь Союза предпринимателей Украины Соколовский оценил падение экономики в 60%

© REUTERS / THOMAS PETERРазрушенное здание в городе Дергачи Харьковской области
Разрушенное здание в городе Дергачи Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / THOMAS PETER
Разрушенное здание в городе Дергачи Харьковской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сооснователь Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский заявил, что падение экономики Украины по всем отраслям на текущий момент составляет около 60%.
Ранее украинское правительство оценило потери страны за последние полтора месяца на уровне 1 триллиона долларов и спрогнозировало падение ВВП по итогам года в 50%, или на 112 миллиардов долларов.
"Сейчас общее падение экономики Украины порядка 60%", - сказал Соколовский в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, главная проблема украинской промышленности сейчас – нехватка рабочих рук. Она была актуальна и до массового отъезда украинцев из страны после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины, когда ежегодно уезжали от 500 тысяч до миллиона экономически активных граждан.
Сейчас же страну практически одномоментно покинули порядка 5 миллионов человек, и сколько из них вернется обратно, украинский бизнес не понимает, добавил он.
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