https://ria.ru/20220408/ukraina-1782446755.html
В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны
В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны - РИА Новости, 08.04.2022
В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны
Сооснователь Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский заявил, что падение экономики Украины по всем отраслям на текущий момент составляет около... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:05
2022-04-08T10:05
2022-04-08T10:05
экономика
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сооснователь Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский заявил, что падение экономики Украины по всем отраслям на текущий момент составляет около 60%.Ранее украинское правительство оценило потери страны за последние полтора месяца на уровне 1 триллиона долларов и спрогнозировало падение ВВП по итогам года в 50%, или на 112 миллиардов долларов."Сейчас общее падение экономики Украины порядка 60%", - сказал Соколовский в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, главная проблема украинской промышленности сейчас – нехватка рабочих рук. Она была актуальна и до массового отъезда украинцев из страны после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины, когда ежегодно уезжали от 500 тысяч до миллиона экономически активных граждан.Сейчас же страну практически одномоментно покинули порядка 5 миллионов человек, и сколько из них вернется обратно, украинский бизнес не понимает, добавил он.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781557377.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина
В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны
Сооснователь Союза предпринимателей Украины Соколовский оценил падение экономики в 60%
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сооснователь Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский заявил, что падение экономики Украины по всем отраслям на текущий момент составляет около 60%.
Ранее украинское правительство оценило потери страны за последние полтора месяца на уровне 1 триллиона долларов и спрогнозировало падение ВВП по итогам года в 50%, или на 112 миллиардов долларов.
"Сейчас общее падение экономики Украины
порядка 60%", - сказал Соколовский в эфире телеканала "Украина 24
".
По его мнению, главная проблема украинской промышленности сейчас – нехватка рабочих рук. Она была актуальна и до массового отъезда украинцев из страны после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины, когда ежегодно уезжали от 500 тысяч до миллиона экономически активных граждан.
Сейчас же страну практически одномоментно покинули порядка 5 миллионов человек, и сколько из них вернется обратно, украинский бизнес не понимает, добавил он.