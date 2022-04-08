https://ria.ru/20220408/ukraina-1782446755.html

В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны

В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны - РИА Новости, 08.04.2022

В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны

Сооснователь Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский заявил, что падение экономики Украины по всем отраслям на текущий момент составляет около... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:05

2022-04-08T10:05

2022-04-08T10:05

экономика

украина

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сооснователь Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский заявил, что падение экономики Украины по всем отраслям на текущий момент составляет около 60%.Ранее украинское правительство оценило потери страны за последние полтора месяца на уровне 1 триллиона долларов и спрогнозировало падение ВВП по итогам года в 50%, или на 112 миллиардов долларов."Сейчас общее падение экономики Украины порядка 60%", - сказал Соколовский в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, главная проблема украинской промышленности сейчас – нехватка рабочих рук. Она была актуальна и до массового отъезда украинцев из страны после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины, когда ежегодно уезжали от 500 тысяч до миллиона экономически активных граждан.Сейчас же страну практически одномоментно покинули порядка 5 миллионов человек, и сколько из них вернется обратно, украинский бизнес не понимает, добавил он.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781557377.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина