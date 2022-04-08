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Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782446132.html
Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине, заявил Макрон
Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 08.04.2022
Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине, заявил Макрон
Франция призвана стать одним из гарантов мира на Украине после того, как наступит режим прекращения огня, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:00
2022-04-08T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
франция
украина
в мире
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
владимир путин
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Франция призвана стать одним из гарантов мира на Украине после того, как наступит режим прекращения огня, заявил президент страны Эммануэль Макрон."В какой-то момент (на Украине - ред.) вступит в силу режим прекращения огня, и нужно будет строить мир. Без гаранта не обойтись, Франция призвана стать одним из таких гарантов", - сказал Макрон в интервью газете Parisien. По его словам, Франция, ведя диалог и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским, может помочь в переговорах между странами.Президенты РФ и Франции находятся в последние месяцы в постоянном контакте и обсуждают вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/frantsiya-1782253981.html
https://ria.ru/20220402/makron-1781368524.html
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франция, украина, в мире, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, владимир путин, россия
10:00 08.04.2022 (обновлено: 10:21 08.04.2022)
 
Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине, заявил Макрон

Президент Макрон считает, что Франция должна стать одним из гарантов мира на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Франция призвана стать одним из гарантов мира на Украине после того, как наступит режим прекращения огня, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
"В какой-то момент (на Украине - ред.) вступит в силу режим прекращения огня, и нужно будет строить мир. Без гаранта не обойтись, Франция призвана стать одним из таких гарантов", - сказал Макрон в интервью газете Parisien. По его словам, Франция, ведя диалог и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским, может помочь в переговорах между странами.
Центр Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Президенты РФ и Франции находятся в последние месяцы в постоянном контакте и обсуждают вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФранцияУкраинаВ миреЭммануэль МакронСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
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