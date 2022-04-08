https://ria.ru/20220408/ukraina-1782417134.html

В Китае назвали Украину разменной монетой США

В Китае назвали Украину разменной монетой США - РИА Новости, 08.04.2022

В Китае назвали Украину разменной монетой США

Украина превратилась в американскую "разменную монету" в глобальной геополитической игре. К такому выводу пришел военный обозреватель китайской газеты "Хуаньцю... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T04:03

2022-04-08T04:03

2022-04-08T04:03

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украина превратилась в американскую "разменную монету" в глобальной геополитической игре. К такому выводу пришел военный обозреватель китайской газеты "Хуаньцю шибао" Ван Цян.Нынешнее обострение ситуации на Украине, уверен эксперт, демонстрирует прокси-стратегию официального Вашингтона.Прокси-войны или опосредованные войны ведут крупные страны, избегая при этом прямого участия в конфликтах. В этой форме державы-провокаторы могут поддерживать союзников, укреплять военные блоки, перекраивать политическую карту мира, а также сохранять и расширять собственную мощь. Будучи страной-гегемоном номер один в мире, Соединенные Штаты являются ветераном опосредованной войны.Во время холодной войны Соединенные Штаты непрерывно создавали беспорядки в мире. Горячие точки в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке повсеместно обладали полным набором атрибутов и характеристик опосредованных войн, напоминает Цян.В нынешней ситуации с Украиной Соединенные Штаты "разжигают огонь" прямо на пороге России в ущерб интересам своих европейских партнеров. Официальный Вашингтон искал конфликтный процесс без необходимости нести личную ответственность за последствия. Украина крайне удачно подошла в качестве полигона для такого рода эксперимента, резюмирует автор.Ранее издание Global Times заявило, что США не хотят завершения специальной операции России на Украине и делают все возможное, чтобы оттянуть деэскалацию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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