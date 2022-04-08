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Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков
Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков - РИА Новости, 08.04.2022
Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков
Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе, но пока он весьма востребован, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:30
2022-04-08T13:30
2022-04-08T13:30
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе, но пока он весьма востребован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля."Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром, потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе... будут переориентироваться на альтернативные рынки", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать данный шаг ЕС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков
Песков: Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки в случае отказа ЕС