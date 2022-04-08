https://ria.ru/20220408/ugol-1782501721.html

Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков

Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков - РИА Новости, 08.04.2022

Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков

Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе, но пока он весьма востребован, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:30

2022-04-08T13:30

2022-04-08T13:30

экономика

европа

россия

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе, но пока он весьма востребован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля."Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром, потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе... будут переориентироваться на альтернативные рынки", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать данный шаг ЕС.

https://ria.ru/20220408/yaponiya-1782481586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии