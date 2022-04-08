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Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков - РИА Новости, 08.04.2022
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Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков
Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков - РИА Новости, 08.04.2022
Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков
Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе, но пока он весьма востребован, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:30
2022-04-08T13:30
экономика
европа
россия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе, но пока он весьма востребован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля."Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром, потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе... будут переориентироваться на альтернативные рынки", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать данный шаг ЕС.
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экономика, европа, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии
13:30 08.04.2022
 
Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки, заявил Песков

Песков: Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки в случае отказа ЕС

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТоварные поезда на узловой станции "Борзя" на Южном ходе Забайкальской железной дороги
Товарные поезда на узловой станции Борзя на Южном ходе Забайкальской железной дороги - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Товарные поезда на узловой станции "Борзя" на Южном ходе Забайкальской железной дороги
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе, но пока он весьма востребован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля.
"Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром, потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе... будут переориентироваться на альтернативные рынки", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать данный шаг ЕС.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
12:25
Япония в будущем полностью откажется от российского угля, заявил Кисида
 
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