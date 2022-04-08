Рейтинг@Mail.ru
Французы возмутились призывом властей "ударить" по российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/udar-1782552593.html
Французы возмутились призывом властей "ударить" по российской нефти
Французы возмутились призывом властей "ударить" по российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022
Французы возмутились призывом властей "ударить" по российской нефти
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подвергся жесткой критике со стороны читателей газеты Le Figaro после призыва "нанести удар" по нефтегазовой сфере... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:13
2022-04-08T16:38
в мире
франция
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/02/1560150204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d495352f8e9d3f994ea2adcd66e06db.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подвергся жесткой критике со стороны читателей газеты Le Figaro после призыва "нанести удар" по нефтегазовой сфере российской экономики.Многие пользователи негативно восприняли идею политика, который, по их мнению, разжигает экономическую войну за счет обычных граждан."Очевидно, этот месье не рискует оказаться в затруднительном финансовом положении в конце месяца…", — отметил Jacques 3419."А потом он посоветует нам купить электромобиль за пятьдесят тысяч евро?" — задался вопросом Dominique Monchamp."Итоги введения санкций: популярность Путина в России стремительно растет, а уровень жизни французов падает. Браво!" — иронизирует Laurent."Да России на это плевать, продадут кому-нибудь еще", — убежден другой комментатор.Вместе с тем читатель под ником Pierre Allix 1 допустил, что отказ от российской нефти пойдет на пользу европейским странам в их попытках совершить энергетический переход. Однако с ним не согласился пользователь под ником Le Burgonde."Если мы ударим по нефти, то все забрызгаемся", — пошутил BMMJL.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего они коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе все громче стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Впоследствии Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные европейские государства в рубли.Страны "Большой семерки" выразили несогласие с позицией Москвы и оценили новое требование как одностороннее нарушение контрактов. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, в свою очередь, заявил, что Париж не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782468110.html
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782449516.html
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782474732.html
франция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/02/1560150204_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_bde44a1ae0efdb659b7c54b6a9f613d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, россия
16:13 08.04.2022 (обновлено: 16:38 08.04.2022)
 
Французы возмутились призывом властей "ударить" по российской нефти

Читатели Le Figaro: удар по нефтегазовому сектору России навредит простым французам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Автозаправочная станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подвергся жесткой критике со стороны читателей газеты Le Figaro после призыва "нанести удар" по нефтегазовой сфере российской экономики.

"Франция хочет напрямую атаковать энергетический сектор России. Очень важно ударить по нефтяной отрасли", — заявил он в эфире RFI.

Многие пользователи негативно восприняли идею политика, который, по их мнению, разжигает экономическую войну за счет обычных граждан.
"Очевидно, этот месье не рискует оказаться в затруднительном финансовом положении в конце месяца…", — отметил Jacques 3419.
Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
11:37
"Меня тошнит". Евродепутат обрушилась на ЕС из-за санкций против России
"А потом он посоветует нам купить электромобиль за пятьдесят тысяч евро?" — задался вопросом Dominique Monchamp.
"Итоги введения санкций: популярность Путина в России стремительно растет, а уровень жизни французов падает. Браво!" — иронизирует Laurent.
"Если мы ударим по российской нефти, то рискуем наказать самих себя", — считает colette.
"Да России на это плевать, продадут кому-нибудь еще", — убежден другой комментатор.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
10:17
Американские СМИ заговорили о бессмысленности санкций против России
Вместе с тем читатель под ником Pierre Allix 1 допустил, что отказ от российской нефти пойдет на пользу европейским странам в их попытках совершить энергетический переход. Однако с ним не согласился пользователь под ником Le Burgonde.
"Итак… вы позволите американцам продавать нам нефть втридорога, что не только отразится на покупательной способности, но и нанесет еще больший ущерб природе. А далее произойдет сокращение потребления, затем банкротство компаний, а после нищета и безработица", — пояснил он.
"Если мы ударим по нефти, то все забрызгаемся", — пошутил BMMJL.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего они коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе все громче стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
12:04
ЕС утвердил пятый пакет антироссийских санкций
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Впоследствии Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные европейские государства в рубли.
Страны "Большой семерки" выразили несогласие с позицией Москвы и оценили новое требование как одностороннее нарушение контрактов. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, в свою очередь, заявил, что Париж не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
 
В миреФранцияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала