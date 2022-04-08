https://ria.ru/20220408/udar-1782552593.html
Французы возмутились призывом властей "ударить" по российской нефти
Французы возмутились призывом властей "ударить" по российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022
Французы возмутились призывом властей "ударить" по российской нефти
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подвергся жесткой критике со стороны читателей газеты Le Figaro после призыва "нанести удар" по нефтегазовой сфере... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:13
2022-04-08T16:13
2022-04-08T16:38
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подвергся жесткой критике со стороны читателей газеты Le Figaro после призыва "нанести удар" по нефтегазовой сфере российской экономики.Многие пользователи негативно восприняли идею политика, который, по их мнению, разжигает экономическую войну за счет обычных граждан."Очевидно, этот месье не рискует оказаться в затруднительном финансовом положении в конце месяца…", — отметил Jacques 3419."А потом он посоветует нам купить электромобиль за пятьдесят тысяч евро?" — задался вопросом Dominique Monchamp."Итоги введения санкций: популярность Путина в России стремительно растет, а уровень жизни французов падает. Браво!" — иронизирует Laurent."Да России на это плевать, продадут кому-нибудь еще", — убежден другой комментатор.Вместе с тем читатель под ником Pierre Allix 1 допустил, что отказ от российской нефти пойдет на пользу европейским странам в их попытках совершить энергетический переход. Однако с ним не согласился пользователь под ником Le Burgonde."Если мы ударим по нефти, то все забрызгаемся", — пошутил BMMJL.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего они коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе все громче стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Впоследствии Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные европейские государства в рубли.Страны "Большой семерки" выразили несогласие с позицией Москвы и оценили новое требование как одностороннее нарушение контрактов. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, в свою очередь, заявил, что Париж не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782468110.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, франция, украина, россия
16:13 08.04.2022 (обновлено: 16:38 08.04.2022)
Французы возмутились призывом властей "ударить" по российской нефти
Читатели Le Figaro: удар по нефтегазовому сектору России навредит простым французам
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подвергся жесткой критике со стороны читателей газеты Le Figaro
после призыва "нанести удар" по нефтегазовой сфере российской экономики.
"Франция хочет напрямую атаковать энергетический сектор России. Очень важно ударить по нефтяной отрасли", — заявил он в эфире RFI.
Многие пользователи негативно восприняли идею политика, который, по их мнению, разжигает экономическую войну за счет обычных граждан.
"Очевидно, этот месье не рискует оказаться в затруднительном финансовом положении в конце месяца…", — отметил Jacques 3419.
"А потом он посоветует нам купить электромобиль за пятьдесят тысяч евро?" — задался вопросом Dominique Monchamp.
"Итоги введения санкций: популярность Путина в России стремительно растет, а уровень жизни французов падает. Браво!" — иронизирует Laurent.
"Если мы ударим по российской нефти, то рискуем наказать самих себя", — считает colette.
"Да России на это плевать, продадут кому-нибудь еще", — убежден другой комментатор.
Вместе с тем читатель под ником Pierre Allix 1 допустил, что отказ от российской нефти пойдет на пользу европейским странам в их попытках совершить энергетический переход. Однако с ним не согласился пользователь под ником Le Burgonde.
"Итак… вы позволите американцам продавать нам нефть втридорога, что не только отразится на покупательной способности, но и нанесет еще больший ущерб природе. А далее произойдет сокращение потребления, затем банкротство компаний, а после нищета и безработица", — пояснил он.
"Если мы ударим по нефти, то все забрызгаемся", — пошутил BMMJL.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
. Прежде всего они коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе все громче стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Впоследствии Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные европейские государства в рубли.
Страны "Большой семерки" выразили несогласие с позицией Москвы и оценили новое требование как одностороннее нарушение контрактов. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр
, в свою очередь, заявил, что Париж не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".