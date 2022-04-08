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Крупный туроператор рассказал о запуске чартеров по России - РИА Новости, 08.04.2022
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Туризм
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Крупный туроператор рассказал о запуске чартеров по России
Крупный туроператор рассказал о запуске чартеров по России - РИА Новости, 08.04.2022
Крупный туроператор рассказал о запуске чартеров по России
Туроператор Fun&Sun (бывший "TUI Россия") намерен до конца года увеличить долю российских направлений в структуре продаж до 40 процентов, сообщил председатель... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:20
2022-04-08T18:20
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Туроператор Fun&amp;Sun (бывший "TUI Россия") намерен до конца года увеличить долю российских направлений в структуре продаж до 40 процентов, сообщил председатель совета директоров компании Тарас Демура.В пресс-службе туроператора РИА Новости уточнили, что к этим показателям компания намерена прийти до конца текущего года, а на данный момент Россия занимает одну пятую часть в структуре продаж."Сейчас хороший спрос на Тюмень, Алтай. Жемчужиной будет Северный Кавказ. Собираемся серьезно проработать туристические возможности Чечни и Дагестана", — заключил Демура.
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18:20 08.04.2022
 
Крупный туроператор рассказал о запуске чартеров по России

Российская компания Fun&Sun заявила, что продолжит фокусироваться на внутреннем туризме

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТурист отдыхает на острове Ольхон
Турист отдыхает на острове Ольхон - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Туроператор Fun&Sun (бывший "TUI Россия") намерен до конца года увеличить долю российских направлений в структуре продаж до 40 процентов, сообщил председатель совета директоров компании Тарас Демура.
"В последние пару лет у нас был большой фокус на внутренний туризм. Мы запускали большое количество чартеров от Сахалина до Калининграда. Сейчас активно наращиваем ассортимент. Россия в структуре наших продаж будет составлять не менее 40 процентов от всего объема, тогда как еще несколько лет назад эта доля была менее одного процента", — сказал Демура.
В пресс-службе туроператора РИА Новости уточнили, что к этим показателям компания намерена прийти до конца текущего года, а на данный момент Россия занимает одну пятую часть в структуре продаж.
"Сейчас хороший спрос на Тюмень, Алтай. Жемчужиной будет Северный Кавказ. Собираемся серьезно проработать туристические возможности Чечни и Дагестана", — заключил Демура.
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