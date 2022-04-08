Крупный туроператор рассказал о запуске чартеров по России

"В последние пару лет у нас был большой фокус на внутренний туризм. Мы запускали большое количество чартеров от Сахалина до Калининграда. Сейчас активно наращиваем ассортимент. Россия в структуре наших продаж будет составлять не менее 40 процентов от всего объема, тогда как еще несколько лет назад эта доля была менее одного процента", — сказал Демура.