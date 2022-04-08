https://ria.ru/20220408/turoperator-1782519555.html
Крупный туроператор рассказал о запуске чартеров по России
Крупный туроператор рассказал о запуске чартеров по России - РИА Новости, 08.04.2022
Крупный туроператор рассказал о запуске чартеров по России
Туроператор Fun&Sun (бывший "TUI Россия") намерен до конца года увеличить долю российских направлений в структуре продаж до 40 процентов, сообщил председатель... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:20
2022-04-08T18:20
2022-04-08T18:20
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Туроператор Fun&Sun (бывший "TUI Россия") намерен до конца года увеличить долю российских направлений в структуре продаж до 40 процентов, сообщил председатель совета директоров компании Тарас Демура.В пресс-службе туроператора РИА Новости уточнили, что к этим показателям компания намерена прийти до конца текущего года, а на данный момент Россия занимает одну пятую часть в структуре продаж."Сейчас хороший спрос на Тюмень, Алтай. Жемчужиной будет Северный Кавказ. Собираемся серьезно проработать туристические возможности Чечни и Дагестана", — заключил Демура.
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РИА Новости
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Крупный туроператор рассказал о запуске чартеров по России
Российская компания Fun&Sun заявила, что продолжит фокусироваться на внутреннем туризме