https://ria.ru/20220408/tu-214-1782425877.html

В "Ростехе" рассказали, сколько Ту-214 планируют произвести до 2030 года

В "Ростехе" рассказали, сколько Ту-214 планируют произвести до 2030 года - РИА Новости, 08.04.2022

В "Ростехе" рассказали, сколько Ту-214 планируют произвести до 2030 года

Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить около 70 самолетов Ту-214 до 2030 года, сообщил "Ростех". РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T07:10

2022-04-08T07:10

2022-04-08T10:07

экономика

ростех

россия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить около 70 самолетов Ту-214 до 2030 года, сообщил "Ростех".Там напомнили, что машина может перевезти до 210 пассажиров на расстояние до 6,5 тысячи километров, "что идеально подходит" для внутренних маршрутов.В "Ростехе" подчеркнули, что Ту-214 отличается повышенной надежностью, благодаря чему лайнер стал базовой моделью для целого семейства специальных машин. В том числе он входит в состав специального летного отряда "Россия", который обеспечивает перевозки первых лиц государства.В конце марта вице-премьер Юрий Борисов говорил, что российские авиакомпании подтвердили заинтересованность в закупках Ту-214.Кроме того, в "Ростехе" заявляли, что планируют поставить до 2030 года более 500 воздушных судов, включая МС-21, SSJ, Ил-114 и Ил-96.Проблема с российским авиапарком остро встала после того, как страны Запада из-за спецоперации на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских лайнеров. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, чтобы избежать ареста или задержания лайнеров, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

https://ria.ru/20220322/tu-214-1779414736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, ростех, россия