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В "Ростехе" рассказали, сколько Ту-214 планируют произвести до 2030 года - РИА Новости, 08.04.2022
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В "Ростехе" рассказали, сколько Ту-214 планируют произвести до 2030 года
В "Ростехе" рассказали, сколько Ту-214 планируют произвести до 2030 года - РИА Новости, 08.04.2022
В "Ростехе" рассказали, сколько Ту-214 планируют произвести до 2030 года
Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить около 70 самолетов Ту-214 до 2030 года, сообщил "Ростех". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T07:10
2022-04-08T10:07
экономика
ростех
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить около 70 самолетов Ту-214 до 2030 года, сообщил "Ростех".Там напомнили, что машина может перевезти до 210 пассажиров на расстояние до 6,5 тысячи километров, "что идеально подходит" для внутренних маршрутов.В "Ростехе" подчеркнули, что Ту-214 отличается повышенной надежностью, благодаря чему лайнер стал базовой моделью для целого семейства специальных машин. В том числе он входит в состав специального летного отряда "Россия", который обеспечивает перевозки первых лиц государства.В конце марта вице-премьер Юрий Борисов говорил, что российские авиакомпании подтвердили заинтересованность в закупках Ту-214.Кроме того, в "Ростехе" заявляли, что планируют поставить до 2030 года более 500 воздушных судов, включая МС-21, SSJ, Ил-114 и Ил-96.Проблема с российским авиапарком остро встала после того, как страны Запада из-за спецоперации на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских лайнеров. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, чтобы избежать ареста или задержания лайнеров, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://ria.ru/20220322/tu-214-1779414736.html
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экономика, ростех, россия
07:10 08.04.2022 (обновлено: 10:07 08.04.2022)
 
В "Ростехе" рассказали, сколько Ту-214 планируют произвести до 2030 года

ОАК планирует произвести порядка 70 авиалайнеров Ту-214 до 2030 года

© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова / Перейти в фотобанкСамолет Ту-214
Самолет Ту-214
© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова
Перейти в фотобанк
Самолет Ту-214
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить около 70 самолетов Ту-214 до 2030 года, сообщил "Ростех".

"Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно", — отметили в госкорпорации.

Там напомнили, что машина может перевезти до 210 пассажиров на расстояние до 6,5 тысячи километров, "что идеально подходит" для внутренних маршрутов.
В "Ростехе" подчеркнули, что Ту-214 отличается повышенной надежностью, благодаря чему лайнер стал базовой моделью для целого семейства специальных машин. В том числе он входит в состав специального летного отряда "Россия", который обеспечивает перевозки первых лиц государства.
Самолет ТУ-214 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 12:01
Заместить импортные детали в Ту-214 можно за год, считает Борисов
В конце марта вице-премьер Юрий Борисов говорил, что российские авиакомпании подтвердили заинтересованность в закупках Ту-214.
Кроме того, в "Ростехе" заявляли, что планируют поставить до 2030 года более 500 воздушных судов, включая МС-21, SSJ, Ил-114 и Ил-96.
Проблема с российским авиапарком остро встала после того, как страны Запада из-за спецоперации на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских лайнеров.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, чтобы избежать ареста или задержания лайнеров, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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МС-21 будут поставляться с отечественными двигателями
 
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