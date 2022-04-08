07:10 08.04.2022 (обновлено: 10:07 08.04.2022)
В "Ростехе" рассказали, сколько Ту-214 планируют произвести до 2030 года
ОАК планирует произвести порядка 70 авиалайнеров Ту-214 до 2030 года
© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова
Самолет Ту-214
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить около 70 самолетов Ту-214 до 2030 года, сообщил "Ростех".
"Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно", — отметили в госкорпорации.
Там напомнили, что машина может перевезти до 210 пассажиров на расстояние до 6,5 тысячи километров, "что идеально подходит" для внутренних маршрутов.
В "Ростехе" подчеркнули, что Ту-214 отличается повышенной надежностью, благодаря чему лайнер стал базовой моделью для целого семейства специальных машин. В том числе он входит в состав специального летного отряда "Россия", который обеспечивает перевозки первых лиц государства.
В конце марта вице-премьер Юрий Борисов говорил, что российские авиакомпании подтвердили заинтересованность в закупках Ту-214.
Проблема с российским авиапарком остро встала после того, как страны Запада из-за спецоперации на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских лайнеров.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, чтобы избежать ареста или задержания лайнеров, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
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