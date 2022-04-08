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В Манеже продлили выставку о Викторе Цое - РИА Новости, 08.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220408/tsoy-1782535978.html
В Манеже продлили выставку о Викторе Цое
В Манеже продлили выставку о Викторе Цое - РИА Новости, 08.04.2022
В Манеже продлили выставку о Викторе Цое
Выставку "Виктор Цой. Путь героя" в Манеже продлили до 21 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "РОСИЗО". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:47
2022-04-08T16:47
культура
новости культуры
выставки
музеи
манеж
виктор цой
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Выставку "Виктор Цой. Путь героя" в Манеже продлили до 21 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "РОСИЗО". Она завершится грандиозным празднованием. "В день 60-летия Виктора Цоя более тысячи поклонников "Кино" со своими гитарами смогут присоединиться к флешмобу и поучаствовать в записи массового исполнения песен любимой группы в залах экспозиции", — говорится в микроблоге. Билеты на сайте выставки пока доступны только 15 апреля. Со следующей недели появятся и на другие дни. Экспозиция, посвященная лидеру группы "Кино", была открыта в январе. Она впервые объединила коллекцию, хранящуюся у отца музыканта и его сына, и вещи, которые были у последней возлюбленной Цоя.
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новости культуры, выставки, музеи, манеж, виктор цой, знаменитости, звезды, группа "кино", куда сходить
16:47 08.04.2022
 
В Манеже продлили выставку о Викторе Цое

Выставку "Виктор Цой. Путь героя" пролили до 21 июня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкспонаты на выставке-байопике "Виктор Цой. Путь героя" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Экспонаты на выставке-байопике Виктор Цой. Путь героя в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Выставку "Виктор Цой. Путь героя" в Манеже продлили до 21 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "РОСИЗО".
Она завершится грандиозным празднованием. "В день 60-летия Виктора Цоя более тысячи поклонников "Кино" со своими гитарами смогут присоединиться к флешмобу и поучаствовать в записи массового исполнения песен любимой группы в залах экспозиции", — говорится в микроблоге.
Билеты на сайте выставки пока доступны только 15 апреля. Со следующей недели появятся и на другие дни.
Экспозиция, посвященная лидеру группы "Кино", была открыта в январе. Она впервые объединила коллекцию, хранящуюся у отца музыканта и его сына, и вещи, которые были у последней возлюбленной Цоя.
Посетители на выставке-байопике Виктор Цой. Путь героя в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 08:00Культура
Доброе утро, последний герой. В Манеже открылась выставка о Викторе Цое
 
КультураНовости культурыВыставкиМузеиМанежВиктор ЦойЗнаменитостизвездыГруппа "Кино"куда сходить
 
 
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