https://ria.ru/20220408/tsoy-1782535978.html
В Манеже продлили выставку о Викторе Цое
В Манеже продлили выставку о Викторе Цое - РИА Новости, 08.04.2022
В Манеже продлили выставку о Викторе Цое
Выставку "Виктор Цой. Путь героя" в Манеже продлили до 21 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "РОСИЗО". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:47
2022-04-08T16:47
2022-04-08T16:47
культура
новости культуры
выставки
музеи
манеж
виктор цой
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767882078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_89a5a119360d9610b942ed753387f418.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Выставку "Виктор Цой. Путь героя" в Манеже продлили до 21 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "РОСИЗО". Она завершится грандиозным празднованием. "В день 60-летия Виктора Цоя более тысячи поклонников "Кино" со своими гитарами смогут присоединиться к флешмобу и поучаствовать в записи массового исполнения песен любимой группы в залах экспозиции", — говорится в микроблоге. Билеты на сайте выставки пока доступны только 15 апреля. Со следующей недели появятся и на другие дни. Экспозиция, посвященная лидеру группы "Кино", была открыта в январе. Она впервые объединила коллекцию, хранящуюся у отца музыканта и его сына, и вещи, которые были у последней возлюбленной Цоя.
https://ria.ru/20220115/tsoy-1767879525.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767882078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53f4b483daa8dc07e18f0e9bf4b3f26b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, музеи, манеж, виктор цой, знаменитости, звезды, группа "кино", куда сходить
В Манеже продлили выставку о Викторе Цое
Выставку "Виктор Цой. Путь героя" пролили до 21 июня
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Выставку "Виктор Цой. Путь героя" в Манеже продлили до 21 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "РОСИЗО".
Она завершится грандиозным празднованием. "В день 60-летия Виктора Цоя более тысячи поклонников "Кино" со своими гитарами смогут присоединиться к флешмобу и поучаствовать в записи массового исполнения песен любимой группы в залах экспозиции", — говорится в микроблоге.
Билеты на сайте выставки пока доступны только 15 апреля. Со следующей недели появятся и на другие дни.
Экспозиция, посвященная лидеру группы "Кино", была открыта в январе. Она впервые объединила коллекцию, хранящуюся у отца музыканта и его сына, и вещи, которые были у последней возлюбленной Цоя.