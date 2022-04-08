https://ria.ru/20220408/tsoy-1782535978.html

В Манеже продлили выставку о Викторе Цое

В Манеже продлили выставку о Викторе Цое - РИА Новости, 08.04.2022

В Манеже продлили выставку о Викторе Цое

Выставку "Виктор Цой. Путь героя" в Манеже продлили до 21 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "РОСИЗО". РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:47

2022-04-08T16:47

2022-04-08T16:47

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Выставку "Виктор Цой. Путь героя" в Манеже продлили до 21 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "РОСИЗО". Она завершится грандиозным празднованием. "В день 60-летия Виктора Цоя более тысячи поклонников "Кино" со своими гитарами смогут присоединиться к флешмобу и поучаствовать в записи массового исполнения песен любимой группы в залах экспозиции", — говорится в микроблоге. Билеты на сайте выставки пока доступны только 15 апреля. Со следующей недели появятся и на другие дни. Экспозиция, посвященная лидеру группы "Кино", была открыта в январе. Она впервые объединила коллекцию, хранящуюся у отца музыканта и его сына, и вещи, которые были у последней возлюбленной Цоя.

https://ria.ru/20220115/tsoy-1767879525.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музеи, манеж, виктор цой, знаменитости, звезды, группа "кино", куда сходить