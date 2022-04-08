09:36 08.04.2022 (обновлено: 10:47 08.04.2022)
Во Франции указали на просчет Европы в попытке наказать Россию
Экономист Сапир предрек разворот Москвы в сторону Азии после отказа ЕС от российского угля
Флаги России и ЕС
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Отказ Евросоюза от закупок угля у России усилит ее разворот в сторону Азии и даст большую "свободу действий и маневра". Об этом в интервью газете La Tribune рассказал французский экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук Жак Сапир.
"Европейский запрет на поставки угля не окажет значительного влияния на российскую экономику <…> местная угольно-добывающая промышленность сможет найти новые возможности, а именно — в Китае и Индии", — сказал специалист.
По его словам, разворот начался не сегодня. Так, президент Владимир Путин поднял эту тему еще на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Кроме того, напомнил Сапир, с 2010 года каждая редакция энергетической стратегии безопасности России все больше демонстрирует поворот в сторону Азии, направленный на "снижение зависимости от европейского экспорта".
"После присоединения Крыма и последующих западных санкций Москва наладила контакты с Пекином, который стал частично финансировать газопровод, соединяющий две страны", — пишет экономист.
Он также отметил, что обсуждается проект строительства газопровода, который будет проходить через территорию Афганистана для снабжения Индии.
Эксперт обратил внимание и на то, что санкции против российской нефти не сработали — место европейских покупателей вновь заняли Пекин и Нью-Дели. Кроме того, как показывают данные Международного энергетического агентства, ограничения привели к падению российского экспорта лишь на 20 процентов, хотя прогнозировалось 30.
"Обращение в сторону Азии стало необходимым для свободы действий и маневра Москвы. <…> Владимир Путин увидел в этом часть движения к государственной независимости и суверенитету России", — заключил Сапир.
Ранее страны — члены Европейского союза договорились об очередном пакете антироссийских ограничений, которые, среди прочего, подразумевают постепенное прекращение закупок угля у России.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничения попали крупнейшие банки, многие бренды объявили об уходе из России, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Так, накануне страны Евросоюза согласовали очередной, уже пятый пакет санкций, который, в частности, предусматривает постепенное прекращение закупок российского угля.
Тем не менее антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.