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Во Франции указали на просчет Европы в попытке наказать Россию - РИА Новости, 08.04.2022
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Во Франции указали на просчет Европы в попытке наказать Россию
Во Франции указали на просчет Европы в попытке наказать Россию - РИА Новости, 08.04.2022
Во Франции указали на просчет Европы в попытке наказать Россию
Отказ Евросоюза от закупок угля у России усилит ее разворот в сторону Азии и даст большую "свободу действий и маневра". Об этом в интервью газете La Tribune... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:36
2022-04-08T10:47
в мире
россия
китай
индия
европа
санкции
мюнхенская конференция по безопасности
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Отказ Евросоюза от закупок угля у России усилит ее разворот в сторону Азии и даст большую "свободу действий и маневра". Об этом в интервью газете La Tribune рассказал французский экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук Жак Сапир.По его словам, разворот начался не сегодня. Так, президент Владимир Путин поднял эту тему еще на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Кроме того, напомнил Сапир, с 2010 года каждая редакция энергетической стратегии безопасности России все больше демонстрирует поворот в сторону Азии, направленный на "снижение зависимости от европейского экспорта"."После присоединения Крыма и последующих западных санкций Москва наладила контакты с Пекином, который стал частично финансировать газопровод, соединяющий две страны", — пишет экономист.Он также отметил, что обсуждается проект строительства газопровода, который будет проходить через территорию Афганистана для снабжения Индии.Эксперт обратил внимание и на то, что санкции против российской нефти не сработали — место европейских покупателей вновь заняли Пекин и Нью-Дели. Кроме того, как показывают данные Международного энергетического агентства, ограничения привели к падению российского экспорта лишь на 20 процентов, хотя прогнозировалось 30.Ранее страны — члены Европейского союза договорились об очередном пакете антироссийских ограничений, которые, среди прочего, подразумевают постепенное прекращение закупок угля у России.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничения попали крупнейшие банки, многие бренды объявили об уходе из России, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Так, накануне страны Евросоюза согласовали очередной, уже пятый пакет санкций, который, в частности, предусматривает постепенное прекращение закупок российского угля.Тем не менее антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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в мире, россия, китай, индия, европа, санкции, мюнхенская конференция по безопасности, владимир путин
09:36 08.04.2022 (обновлено: 10:47 08.04.2022)
 
Во Франции указали на просчет Европы в попытке наказать Россию

Экономист Сапир предрек разворот Москвы в сторону Азии после отказа ЕС от российского угля

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Отказ Евросоюза от закупок угля у России усилит ее разворот в сторону Азии и даст большую "свободу действий и маневра". Об этом в интервью газете La Tribune рассказал французский экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук Жак Сапир.

"Европейский запрет на поставки угля не окажет значительного влияния на российскую экономику <…> местная угольно-добывающая промышленность сможет найти новые возможности, а именно — в Китае и Индии", — сказал специалист.

По его словам, разворот начался не сегодня. Так, президент Владимир Путин поднял эту тему еще на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Кроме того, напомнил Сапир, с 2010 года каждая редакция энергетической стратегии безопасности России все больше демонстрирует поворот в сторону Азии, направленный на "снижение зависимости от европейского экспорта".
"После присоединения Крыма и последующих западных санкций Москва наладила контакты с Пекином, который стал частично финансировать газопровод, соединяющий две страны", — пишет экономист.
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Он также отметил, что обсуждается проект строительства газопровода, который будет проходить через территорию Афганистана для снабжения Индии.
Эксперт обратил внимание и на то, что санкции против российской нефти не сработали — место европейских покупателей вновь заняли Пекин и Нью-Дели. Кроме того, как показывают данные Международного энергетического агентства, ограничения привели к падению российского экспорта лишь на 20 процентов, хотя прогнозировалось 30.
"Обращение в сторону Азии стало необходимым для свободы действий и маневра Москвы. <…> Владимир Путин увидел в этом часть движения к государственной независимости и суверенитету России", — заключил Сапир.
Ранее страны — члены Европейского союза договорились об очередном пакете антироссийских ограничений, которые, среди прочего, подразумевают постепенное прекращение закупок угля у России.
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Так, накануне страны Евросоюза согласовали очередной, уже пятый пакет санкций, который, в частности, предусматривает постепенное прекращение закупок российского угля.
Тем не менее антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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В миреРоссияКитайИндияЕвропаСанкцииМюнхенская конференция по безопасностиВладимир Путин
 
 
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