https://ria.ru/20220408/tsel-1782442611.html

Во Франции указали на просчет Европы в попытке наказать Россию

Во Франции указали на просчет Европы в попытке наказать Россию - РИА Новости, 08.04.2022

Во Франции указали на просчет Европы в попытке наказать Россию

Отказ Евросоюза от закупок угля у России усилит ее разворот в сторону Азии и даст большую "свободу действий и маневра". Об этом в интервью газете La Tribune... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:36

2022-04-08T09:36

2022-04-08T10:47

в мире

россия

китай

индия

европа

санкции

мюнхенская конференция по безопасности

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Отказ Евросоюза от закупок угля у России усилит ее разворот в сторону Азии и даст большую "свободу действий и маневра". Об этом в интервью газете La Tribune рассказал французский экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук Жак Сапир.По его словам, разворот начался не сегодня. Так, президент Владимир Путин поднял эту тему еще на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Кроме того, напомнил Сапир, с 2010 года каждая редакция энергетической стратегии безопасности России все больше демонстрирует поворот в сторону Азии, направленный на "снижение зависимости от европейского экспорта"."После присоединения Крыма и последующих западных санкций Москва наладила контакты с Пекином, который стал частично финансировать газопровод, соединяющий две страны", — пишет экономист.Он также отметил, что обсуждается проект строительства газопровода, который будет проходить через территорию Афганистана для снабжения Индии.Эксперт обратил внимание и на то, что санкции против российской нефти не сработали — место европейских покупателей вновь заняли Пекин и Нью-Дели. Кроме того, как показывают данные Международного энергетического агентства, ограничения привели к падению российского экспорта лишь на 20 процентов, хотя прогнозировалось 30.Ранее страны — члены Европейского союза договорились об очередном пакете антироссийских ограничений, которые, среди прочего, подразумевают постепенное прекращение закупок угля у России.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничения попали крупнейшие банки, многие бренды объявили об уходе из России, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Так, накануне страны Евросоюза согласовали очередной, уже пятый пакет санкций, который, в частности, предусматривает постепенное прекращение закупок российского угля.Тем не менее антироссийские санкции уже обернулись экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220408/rubl-1782415273.html

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782389596.html

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782263021.html

россия

китай

индия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, россия, китай, индия, европа, санкции, мюнхенская конференция по безопасности, владимир путин