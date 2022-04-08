https://ria.ru/20220408/tsb-1782485982.html

Эксперт объяснил, с какой целью ЦБ снизил ставку

Эксперт объяснил, с какой целью ЦБ снизил ставку - РИА Новости, 08.04.2022

Эксперт объяснил, с какой целью ЦБ снизил ставку

Банк России снизил ключевую ставку, чтобы стабилизировать курс рубля на текущих значениях или даже немного ослабить его, сказал РИА Новости ведущий аналитик... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:38

2022-04-08T12:38

2022-04-08T12:38

экономика

цены на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку, чтобы стабилизировать курс рубля на текущих значениях или даже немного ослабить его, сказал РИА Новости ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.Банк России решил с 11 апреля снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20%, сообщил регулятор в пятницу. ЦБ пояснил, что это решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности."Пока сложно говорить о влиянии на курс рубля, так как он в большей степени определяется отсутствием активности со стороны нерезидентов на финансовом рынке, высокой комиссией для покупки валюты физическими лицами, а также балансом экспорта и импорта", - отмечает эксперт."Профицит внешней торговли говорит в пользу укрепления российской валюты, как и указанные факторы. Но есть впечатление, что ЦБ РФ с Минфином несколько испугались реального курса и готовы его стабилизировать на текущих значениях, или даже немного ослабить его. Поэтому одновременно произошли такие события, как отказ от фиксированной цены покупки золота и снижение ставки", - указывает Кочетков.Он также отметил, что стремительное укрепление рубля в последние пару недель позволило частично снять инфляционное давление, поэтому у регулятора появился вариант снижения ставки, которая, по сути, блокировала кредитование в стране.

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782449516.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии