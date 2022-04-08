Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, с какой целью ЦБ снизил ставку - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/tsb-1782485982.html
Эксперт объяснил, с какой целью ЦБ снизил ставку
Эксперт объяснил, с какой целью ЦБ снизил ставку - РИА Новости, 08.04.2022
Эксперт объяснил, с какой целью ЦБ снизил ставку
Банк России снизил ключевую ставку, чтобы стабилизировать курс рубля на текущих значениях или даже немного ослабить его, сказал РИА Новости ведущий аналитик... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:38
2022-04-08T12:38
экономика
цены на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_47325df72d5cea01ffabdd323bf7877d.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку, чтобы стабилизировать курс рубля на текущих значениях или даже немного ослабить его, сказал РИА Новости ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.Банк России решил с 11 апреля снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20%, сообщил регулятор в пятницу. ЦБ пояснил, что это решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности."Пока сложно говорить о влиянии на курс рубля, так как он в большей степени определяется отсутствием активности со стороны нерезидентов на финансовом рынке, высокой комиссией для покупки валюты физическими лицами, а также балансом экспорта и импорта", - отмечает эксперт."Профицит внешней торговли говорит в пользу укрепления российской валюты, как и указанные факторы. Но есть впечатление, что ЦБ РФ с Минфином несколько испугались реального курса и готовы его стабилизировать на текущих значениях, или даже немного ослабить его. Поэтому одновременно произошли такие события, как отказ от фиксированной цены покупки золота и снижение ставки", - указывает Кочетков.Он также отметил, что стремительное укрепление рубля в последние пару недель позволило частично снять инфляционное давление, поэтому у регулятора появился вариант снижения ставки, которая, по сути, блокировала кредитование в стране.
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782449516.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767712533_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_d56fd5c53199475f7cdc168e446fff8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
12:38 08.04.2022
 
Эксперт объяснил, с какой целью ЦБ снизил ставку

Эксперт Кочетков: Банк России снизил ставку, чтобы замедлить укрепление рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку, чтобы стабилизировать курс рубля на текущих значениях или даже немного ослабить его, сказал РИА Новости ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
Банк России решил с 11 апреля снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20%, сообщил регулятор в пятницу. ЦБ пояснил, что это решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.
"Пока сложно говорить о влиянии на курс рубля, так как он в большей степени определяется отсутствием активности со стороны нерезидентов на финансовом рынке, высокой комиссией для покупки валюты физическими лицами, а также балансом экспорта и импорта", - отмечает эксперт.
"Профицит внешней торговли говорит в пользу укрепления российской валюты, как и указанные факторы. Но есть впечатление, что ЦБ РФ с Минфином несколько испугались реального курса и готовы его стабилизировать на текущих значениях, или даже немного ослабить его. Поэтому одновременно произошли такие события, как отказ от фиксированной цены покупки золота и снижение ставки", - указывает Кочетков.
Он также отметил, что стремительное укрепление рубля в последние пару недель позволило частично снять инфляционное давление, поэтому у регулятора появился вариант снижения ставки, которая, по сути, блокировала кредитование в стране.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
10:17
Американские СМИ заговорили о бессмысленности санкций против России
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала