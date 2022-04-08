https://ria.ru/20220408/trassa-1782612536.html

Трасса Мариуполь — Бердянск почти не пострадала из-за боевых действий

Трасса Мариуполь — Бердянск почти не пострадала из-за боевых действий - РИА Новости, 08.04.2022

Трасса Мариуполь — Бердянск почти не пострадала из-за боевых действий

Трасса Мариуполь-Бердянск пригодна для передвижения и почти не повреждена боевыми действиями, отдельные участки автодороги перекрыты, передаёт в пятницу... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T20:53

2022-04-08T20:53

2022-04-08T20:54

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МАНГУШ (Донецкая область), 8 апр - РИА Новости. Трасса Мариуполь-Бердянск пригодна для передвижения и почти не повреждена боевыми действиями, отдельные участки автодороги перекрыты, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.По дороге Мариуполь-Бердянск курсирует легковой транспорт. Ситуация на границе Запорожской и Донецкой областей спокойная и контролируется подразделениями Донецкой народной республики и Российской Федерации. Отдельные участки автодороги перекрыты, но при этом налажен объезд. Между областями передвижение транспорта осуществляется практически беспрепятственно, но с учётом определённых требований по контролю передвижения граждан, передаёт корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода уже начала поступать на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, россия, бердянск, украина, ситуация в днр и лнр