20:53 08.04.2022 (обновлено: 20:54 08.04.2022)
Трасса Мариуполь — Бердянск почти не пострадала из-за боевых действий
Трасса Мариуполь — Бердянск практически не повреждена и пригодна для передвижения
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБронетранспортер Народной милиции ДНР на улице в Левобережном районе Мариуполя
Бронетранспортер Народной милиции ДНР на улице в Левобережном районе Мариуполя
МАНГУШ (Донецкая область), 8 апр - РИА Новости. Трасса Мариуполь-Бердянск пригодна для передвижения и почти не повреждена боевыми действиями, отдельные участки автодороги перекрыты, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.
По дороге Мариуполь-Бердянск курсирует легковой транспорт. Ситуация на границе Запорожской и Донецкой областей спокойная и контролируется подразделениями Донецкой народной республики и Российской Федерации. Отдельные участки автодороги перекрыты, но при этом налажен объезд. Между областями передвижение транспорта осуществляется практически беспрепятственно, но с учётом определённых требований по контролю передвижения граждан, передаёт корреспондент РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода уже начала поступать на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
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