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Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией
Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией - РИА Новости, 08.04.2022
Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией
Пятый пакет санкций Евросоюза, касающийся ограничений по автотранзиту через территорию ЕС, не распространяется на сообщение с Калининградской областью, сообщил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:58
2022-04-08T23:58
2022-04-08T23:58
экономика
калининградская область
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
белоруссия
совет ес
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КАЛИНИНГРАД, 8 апр – РИА Новости. Пятый пакет санкций Евросоюза, касающийся ограничений по автотранзиту через территорию ЕС, не распространяется на сообщение с Калининградской областью, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов.ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары, сообщил ранее Совет ЕС."Пункт b параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений", - написал Алиханов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, калининградская область, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, белоруссия, совет ес
Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией
Глава Калининграда Алиханов: новые санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией