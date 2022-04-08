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Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией

Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией - РИА Новости, 08.04.2022

Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией

Пятый пакет санкций Евросоюза, касающийся ограничений по автотранзиту через территорию ЕС, не распространяется на сообщение с Калининградской областью, сообщил... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T23:58

2022-04-08T23:58

2022-04-08T23:58

экономика

калининградская область

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

белоруссия

совет ес

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КАЛИНИНГРАД, 8 апр – РИА Новости. Пятый пакет санкций Евросоюза, касающийся ограничений по автотранзиту через территорию ЕС, не распространяется на сообщение с Калининградской областью, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов.ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары, сообщил ранее Совет ЕС."Пункт b параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений", - написал Алиханов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, калининградская область, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, белоруссия, совет ес