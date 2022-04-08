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Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией - РИА Новости, 08.04.2022
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Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией
Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией - РИА Новости, 08.04.2022
Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией
Пятый пакет санкций Евросоюза, касающийся ограничений по автотранзиту через территорию ЕС, не распространяется на сообщение с Калининградской областью, сообщил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:58
2022-04-08T23:58
экономика
калининградская область
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
белоруссия
совет ес
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КАЛИНИНГРАД, 8 апр – РИА Новости. Пятый пакет санкций Евросоюза, касающийся ограничений по автотранзиту через территорию ЕС, не распространяется на сообщение с Калининградской областью, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов.ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары, сообщил ранее Совет ЕС."Пункт b параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений", - написал Алиханов в своем Telegram-канале.
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калининградская область
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экономика, калининградская область, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, белоруссия, совет ес
23:58 08.04.2022
 
Глава Калининграда: санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией

Глава Калининграда Алиханов: новые санкции ЕС не ограничат транзит между городом и Россией

© Depositphotos / gl0ckРыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Depositphotos / gl0ck
Рыбная деревня, Калининград
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 8 апр – РИА Новости. Пятый пакет санкций Евросоюза, касающийся ограничений по автотранзиту через территорию ЕС, не распространяется на сообщение с Калининградской областью, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов.
ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары, сообщил ранее Совет ЕС.
"Пункт b параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений", - написал Алиханов в своем Telegram-канале.
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ЭкономикаКалининградская областьРоссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзБелоруссияСовет ЕС
 
 
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