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Вооруженные силы уничтожили восемь пусковых установок украинских "Точек-У" - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/tochka-u-1782608261.html
Вооруженные силы уничтожили восемь пусковых установок украинских "Точек-У"
Вооруженные силы уничтожили восемь пусковых установок украинских "Точек-У" - РИА Новости, 08.04.2022
Вооруженные силы уничтожили восемь пусковых установок украинских "Точек-У"
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала операции восемь пусковых установок ракетного комплекса "Точка-У" из примерно 40, имевшихся у Украины, сообщил в пятницу... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T20:30
2022-04-08T22:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
россия
точка-у
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала операции восемь пусковых установок ракетного комплекса "Точка-У" из примерно 40, имевшихся у Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, украинские вооруженные силы все еще обладают значительным арсеналом ракет "Точка-У"."Перед началом специальной военной операции в распоряжении киевского режима насчитывалось 20 ракетных комплексов "Точка-У", в состав которых входит по две пусковых установки. В ходе проведения специальной военной операции уничтожено восемь украинских пусковых установок "Точки-У" и около 90% ракет на арсеналах", - сказал Конашенков.Он добавил, что "угроза продолжения киевским режимом осуществления провокаций и ракетных ударов по населенным пунктам с мирными жителями остается высокой".
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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Конашенков: "ВСУ обладают значительным арсеналом ракет "Точка-У""
Анализ радиуса поражения боевой части и положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У" подтверждают, что ее запустили ВСУ с юго-западного направления от Краматорска, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, россия, точка-у
20:30 08.04.2022 (обновлено: 22:19 08.04.2022)
 
Вооруженные силы уничтожили восемь пусковых установок украинских "Точек-У"

Вооруженные силы уничтожили восемь пусковых установок украинского комплекса "Точка-У"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала операции восемь пусковых установок ракетного комплекса "Точка-У" из примерно 40, имевшихся у Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, украинские вооруженные силы все еще обладают значительным арсеналом ракет "Точка-У".
"Перед началом специальной военной операции в распоряжении киевского режима насчитывалось 20 ракетных комплексов "Точка-У", в состав которых входит по две пусковых установки. В ходе проведения специальной военной операции уничтожено восемь украинских пусковых установок "Точки-У" и около 90% ракет на арсеналах", - сказал Конашенков.
Он добавил, что "угроза продолжения киевским режимом осуществления провокаций и ракетных ударов по населенным пунктам с мирными жителями остается высокой".
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