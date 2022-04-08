https://ria.ru/20220408/tochka-u-1782488548.html

В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России

В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России - РИА Новости, 08.04.2022

В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России

Заявления о якобы нанесении 8 апреля Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области не соответствуют действительности,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:45

2022-04-08T12:45

2022-04-08T12:52

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заявления о якобы нанесении 8 апреля Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области не соответствуют действительности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

https://ria.ru/20220330/lugansk-1780787268.html

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Кирилл Волков

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