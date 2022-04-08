https://ria.ru/20220408/tochka-u-1782488548.html
В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России
В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России - РИА Новости, 08.04.2022
В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России
Заявления о якобы нанесении 8 апреля Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области не соответствуют действительности,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:45
2022-04-08T12:45
2022-04-08T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
краматорск
вооруженные силы рф
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецкая область
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заявления о якобы нанесении 8 апреля Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области не соответствуют действительности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
https://ria.ru/20220330/lugansk-1780787268.html
краматорск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, краматорск, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецкая область, ситуация в днр и лнр
12:45 08.04.2022 (обновлено: 12:52 08.04.2022)
В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России
Минобороны: "Точка-У", которой нанесли удар по Краматорску, применяется только ВСУ