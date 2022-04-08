Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/tochka-u-1782488548.html
В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России
В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России - РИА Новости, 08.04.2022
В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России
Заявления о якобы нанесении 8 апреля Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области не соответствуют действительности,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:45
2022-04-08T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
краматорск
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782465671_0:197:513:486_1920x0_80_0_0_ce57162166b07693a1a44df4b9bf7baf.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заявления о якобы нанесении 8 апреля Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области не соответствуют действительности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
https://ria.ru/20220330/lugansk-1780787268.html
краматорск
украина
донецкая народная республика
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782465671_0:126:513:511_1920x0_80_0_0_8a21eef64fdcc62e8b86f883792ec9d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, краматорск, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецкая область, ситуация в днр и лнр
12:45 08.04.2022 (обновлено: 12:52 08.04.2022)
 
В Минобороны напомнили, что "Точка-У" не стоит на вооружении России

Минобороны: "Точка-У", которой нанесли удар по Краматорску, применяется только ВСУ

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заявления о якобы нанесении 8 апреля Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области не соответствуют действительности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось", - сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
Обстрелы - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 06:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по Луганску
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКраматорскВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала