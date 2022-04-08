https://ria.ru/20220408/tayvan-1782462429.html

В МИД Китая призвали Пелоси отменить визит на Тайвань

В МИД Китая призвали Пелоси отменить визит на Тайвань - РИА Новости, 08.04.2022

В МИД Китая призвали Пелоси отменить визит на Тайвань

Китайская сторона желает скорейшего выздоровления спикеру палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее сдала положительный тест на... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:15

2022-04-08T11:15

2022-04-08T11:15

в мире

китай

тайвань

япония

гоминьдан

чжао лицзянь

сша

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Китайская сторона желает скорейшего выздоровления спикеру палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее сдала положительный тест на коронавирус, Пекин считает, что она должна не отложить, а отменить визит на Тайвань, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее СМИ сообщали, что делегация во главе с Пелоси в ближайшие дни отправится в Японию, а затем посетит остров Тайвань. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус."Китайская сторона уже четко выразила свою позицию относительно визита спикера Пелоси на Тайвань, Китай уже сделал США строгое представления в этой связи", - заявил дипломат.Чжао Лицзянь выразил Пелоси сочувствие в связи с тем, что она заразилась коронавирусом, и пожелал скорейшего выздоровления."Что ей следует сделать, так это не отложить визит на Тайвань, а немедленно его отменить", - добавил он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220407/kitay-1782231594.html

https://ria.ru/20220407/pelosi-1782390947.html

китай

тайвань

япония

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, япония, гоминьдан, чжао лицзянь, сша, нэнси пелоси