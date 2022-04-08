16:56 08.04.2022 (обновлено: 17:05 08.04.2022)
Миронов предложил мораторий на выдачу российских паспортов таджикистанцам
Лидер эсеров Миронов предложил мораторий на выдачу российских паспортов таджикистанцам
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" разработает поправки к президентскому законопроекту о гражданстве РФ, в частности, фракция предлагает ввести временный мораторий на предоставление российского гражданства жителям Таджикистана, сообщил лидер справедливороссов Сергей Миронов.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о гражданстве РФ, внесённый в палату российским президентом Владимиром Путиным. Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ. Требования к получению российского гражданства, в целом, остаются прежними - это постоянное проживание в России, обязанность соблюдения Конституции, владение русским языком и знание истории и основ законодательства страны. В упрощенном виде гражданство РФ смогут получить, в частности, граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана.
"В настоящее время в Думе рассматривается проект закона "О гражданстве Российской Федерации". Наша фракция работает над поправками к этому проекту, но, как и любой закон, он регулирует общие положения. Между тем, есть конкретные ситуации, на которые государство должно оперативно реагировать", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Так, парламентарий предлагает ввести временный – например, до конца 2023 года – мораторий на предоставление гражданства РФ жителям Таджикистана. "За это время стоит разобраться с предыдущими случаями выдачи российских паспортов приезжим из этой страны. Если гражданство получено с нарушениями, его аннулируют – новый закон предусматривает такую возможность. И, конечно, надо посадить чиновников, нажившихся на этом безобразии", - добавил он.
Миронов пояснил, что необходимо пресекать негативные явления в сфере миграции. По его словам, согласно обнародованным статистическим данным о предоставлении гражданства РФ в 2021 году, более половины получателей российских паспортов - из Донбасса. "Тут все понятно, вопросов нет. Шокирует другая цифра: 14%, или 103 тысячи, "новых россиян" прибыли из Таджикистана", - подчеркнул он.
"Я с большим уважением отношусь к народу этой страны, но скажем прямо: подавляющее большинство приезжих из Таджикистана плохо знают – если знают вообще – наш язык, культуру и традиции, они не обладают высокой или даже средней квалификацией. Для них прямая выгода получить наше гражданство. А в чём выгода для России?" - сказал депутат.
По его словам, статистика массовой "россификации" жителей Таджикистана позволяет оценить масштаб коррупции в миграционных подразделениях МВД. "Тут счёт идёт на миллиарды", - утверждает Миронов.