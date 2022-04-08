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ОАК ожидает первый полет SSJ100 с российскими двигателями в 2023 году - РИА Новости, 08.04.2022
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ОАК ожидает первый полет SSJ100 с российскими двигателями в 2023 году
ОАК ожидает первый полет SSJ100 с российскими двигателями в 2023 году - РИА Новости, 08.04.2022
ОАК ожидает первый полет SSJ100 с российскими двигателями в 2023 году
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ожидает, что первый полет отечественного самолета SSJ100 с российским двигателем ПД-8 состоится в первом квартале РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:56
2022-04-08T11:33
sukhoi superjet 100 (ssj100)
экономика
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ожидает, что первый полет отечественного самолета SSJ100 с российским двигателем ПД-8 состоится в первом квартале 2023 года, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ОАК Юрий Слюсарь."Первый полет - первый квартал следующего года, ... 2023 год будут интенсивные испытания самолета "Суперджет" с новым двигателем ПД-8", - сказал Слюсарь, уточнив, что двигатель должен быть поставлен до конца текущего года для монтажа и подготовки к первому полету.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.
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sukhoi superjet 100 (ssj100), экономика, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
10:56 08.04.2022 (обновлено: 11:33 08.04.2022)
 
ОАК ожидает первый полет SSJ100 с российскими двигателями в 2023 году

ОАК ожидает первый полет Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями в начале 2023 года

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ожидает, что первый полет отечественного самолета SSJ100 с российским двигателем ПД-8 состоится в первом квартале 2023 года, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ОАК Юрий Слюсарь.
"Первый полет - первый квартал следующего года, ... 2023 год будут интенсивные испытания самолета "Суперджет" с новым двигателем ПД-8", - сказал Слюсарь, уточнив, что двигатель должен быть поставлен до конца текущего года для монтажа и подготовки к первому полету.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)ЭкономикаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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