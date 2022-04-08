https://ria.ru/20220408/superjet-1782458548.html
ОАК ожидает первый полет SSJ100 с российскими двигателями в 2023 году
ОАК ожидает первый полет SSJ100 с российскими двигателями в 2023 году - РИА Новости, 08.04.2022
ОАК ожидает первый полет SSJ100 с российскими двигателями в 2023 году
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ожидает, что первый полет отечественного самолета SSJ100 с российским двигателем ПД-8 состоится в первом квартале РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:56
2022-04-08T10:56
2022-04-08T11:33
sukhoi superjet 100 (ssj100)
экономика
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ожидает, что первый полет отечественного самолета SSJ100 с российским двигателем ПД-8 состоится в первом квартале 2023 года, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ОАК Юрий Слюсарь."Первый полет - первый квартал следующего года, ... 2023 год будут интенсивные испытания самолета "Суперджет" с новым двигателем ПД-8", - сказал Слюсарь, уточнив, что двигатель должен быть поставлен до конца текущего года для монтажа и подготовки к первому полету.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.
https://ria.ru/20220407/mishustin-1782281952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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sukhoi superjet 100 (ssj100), экономика, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
10:56 08.04.2022 (обновлено: 11:33 08.04.2022)
ОАК ожидает первый полет SSJ100 с российскими двигателями в 2023 году
ОАК ожидает первый полет Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями в начале 2023 года