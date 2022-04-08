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Украинские войска заблокировали в порту Мариуполя шесть иностранных судов - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/suda-1782526916.html
Украинские войска заблокировали в порту Мариуполя шесть иностранных судов
Украинские войска заблокировали в порту Мариуполя шесть иностранных судов - РИА Новости, 08.04.2022
Украинские войска заблокировали в порту Мариуполя шесть иностранных судов
Украинские войска заблокировали в порту Мариуполя шесть иностранных судов, на которых находятся граждане Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии, Египта, РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:52
2022-04-08T14:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
египет
азербайджан
россия
донецкая народная республика
мариуполь
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска заблокировали в порту Мариуполя шесть иностранных судов, на которых находятся граждане Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии, Египта, сообщила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова."На данный момент, по имеющейся у нас информации, в акватории Мариупольского порта находятся шесть иностранных судов с гражданами иностранной принадлежности в составе экипажей. В частности, это граждане Болгарии, Сирийской Арабской Республики, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта. Эти суда на данный момент заблокированы украинским силовиками", - сказала Никонорова в пятницу на пресс-конференции.По ее словам, покинуть порт суда не могут из-за "угрозы применения оружия либо из-за того, что акватория порта, возможно, была заминирована еще до начала проведения специальной операции"."Мы, власти ДНР, обращались неоднократно к украинской стороне с просьбой осуществить эвакуацию иностранных судов, эвакуацию иностранных граждан. Об этом были официальные заявления, в том числе. И попытка контакта, чтобы эту эвакуацию осуществить, но ответов от украинской стороны мы не получили", - отметила Никонорова.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов объявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782256448.html
https://ria.ru/20220322/miny-1779532610.html
египет
азербайджан
россия
донецкая народная республика
мариуполь
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в мире, владимир путин, египет, азербайджан, россия, донецкая народная республика, мариуполь, украина, вооруженные силы украины
14:52 08.04.2022
 
Украинские войска заблокировали в порту Мариуполя шесть иностранных судов

Глава МИД ДНР Никонорова: ВСУ заблокировали в порту Мариуполя шесть иностранных судов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска заблокировали в порту Мариуполя шесть иностранных судов, на которых находятся граждане Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии, Египта, сообщила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
"На данный момент, по имеющейся у нас информации, в акватории Мариупольского порта находятся шесть иностранных судов с гражданами иностранной принадлежности в составе экипажей. В частности, это граждане Болгарии, Сирийской Арабской Республики, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта. Эти суда на данный момент заблокированы украинским силовиками", - сказала Никонорова в пятницу на пресс-конференции.
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По ее словам, покинуть порт суда не могут из-за "угрозы применения оружия либо из-за того, что акватория порта, возможно, была заминирована еще до начала проведения специальной операции".
"Мы, власти ДНР, обращались неоднократно к украинской стороне с просьбой осуществить эвакуацию иностранных судов, эвакуацию иностранных граждан. Об этом были официальные заявления, в том числе. И попытка контакта, чтобы эту эвакуацию осуществить, но ответов от украинской стороны мы не получили", - отметила Никонорова.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов объявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В Минобороны рассказали о высокой минной опасности в украинских портах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЕгипетАзербайджанРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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