https://ria.ru/20220408/stavka-1782469815.html

ЦБ снизил ключевую ставку до 17 процентов

ЦБ снизил ключевую ставку до 17 процентов - РИА Новости, 08.04.2022

ЦБ снизил ключевую ставку до 17 процентов

Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:42

2022-04-08T11:42

2022-04-08T12:55

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых, сообщила пресс-служба регулятора.В ЦБ уточнили, что следующее заседание, на котором будут рассматривать вопрос о ключевой ставке, пройдет 29 апреля.В течение прошлого года Банк России ступенчато поднимал ставку — в общей сложности на 4,25 процентных пункта. В начале 2022-го после очередного пересмотра она достигла 9,5 процента годовых.Двадцать восьмого февраля, после начала военной спецоперации на Украине и нового витка западных санкций, ставку повысили сразу на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20 процентов.Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778907433.html

https://ria.ru/20220407/stavka-1782290288.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

центральный банк рф (цб рф), экономика