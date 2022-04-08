11:42 08.04.2022 (обновлено: 12:55 08.04.2022)
ЦБ снизил ключевую ставку до 17 процентов
Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов годовых
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка Российской Федерации в Москве
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 базовых пунктов, до 17,00 процентов годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать", — говорится в релизе.
В ЦБ уточнили, что следующее заседание, на котором будут рассматривать вопрос о ключевой ставке, пройдет 29 апреля.
В течение прошлого года Банк России ступенчато поднимал ставку — в общей сложности на 4,25 процентных пункта. В начале 2022-го после очередного пересмотра она достигла 9,5 процента годовых.
Двадцать восьмого февраля, после начала военной спецоперации на Украине и нового витка западных санкций, ставку повысили сразу на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20 процентов.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.