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ЦБ снизил ключевую ставку до 17 процентов - РИА Новости, 08.04.2022
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ЦБ снизил ключевую ставку до 17 процентов
ЦБ снизил ключевую ставку до 17 процентов - РИА Новости, 08.04.2022
ЦБ снизил ключевую ставку до 17 процентов
Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:42
2022-04-08T12:55
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых, сообщила пресс-служба регулятора.В ЦБ уточнили, что следующее заседание, на котором будут рассматривать вопрос о ключевой ставке, пройдет 29 апреля.В течение прошлого года Банк России ступенчато поднимал ставку — в общей сложности на 4,25 процентных пункта. В начале 2022-го после очередного пересмотра она достигла 9,5 процента годовых.Двадцать восьмого февраля, после начала военной спецоперации на Украине и нового витка западных санкций, ставку повысили сразу на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20 процентов.Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778907433.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика
11:42 08.04.2022 (обновлено: 12:55 08.04.2022)
 
ЦБ снизил ключевую ставку до 17 процентов

Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов годовых

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка Российской Федерации в Москве
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 базовых пунктов, до 17,00 процентов годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать", — говорится в релизе.

В ЦБ уточнили, что следующее заседание, на котором будут рассматривать вопрос о ключевой ставке, пройдет 29 апреля.
В течение прошлого года Банк России ступенчато поднимал ставку — в общей сложности на 4,25 процентных пункта. В начале 2022-го после очередного пересмотра она достигла 9,5 процента годовых.
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Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
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