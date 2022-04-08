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США исключили четыре страны из экспортного контроля в рамках санкций - РИА Новости, 08.04.2022
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США исключили четыре страны из экспортного контроля в рамках санкций
США исключили четыре страны из экспортного контроля в рамках санкций - РИА Новости, 08.04.2022
США исключили четыре страны из экспортного контроля в рамках санкций
США дополнили список стран, исключенных из экспортного контроля в рамках антироссийских санкций, добавив в него Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:25
2022-04-08T19:25
в мире
россия
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США дополнили список стран, исключенных из экспортного контроля в рамках антироссийских санкций, добавив в него Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, сообщает министерство торговли.Как говорится в документе ведомства, проект которого доступен в федеральном регистре США, с указанием о планирующейся публикации на 12 апреля, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария попали в список стран, исключенных из определенных требований по лицензированию. Ведомство указывает, что государства исключены полностью. В документе отмечается, что государства ввели меры, в значительной степени аналогичные американским санкциям, и исключены, поскольку США признают в их решении "существенную согласованность" с принятыми Вашингтоном мерами.Ранее в этот список была добавлена Южная Корея.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782572002.html
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в мире, россия, сша, санкции в отношении россии
19:25 08.04.2022
 
США исключили четыре страны из экспортного контроля в рамках санкций

США исключили четыре страны из экспортного контроля в рамках санкций против России

CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США дополнили список стран, исключенных из экспортного контроля в рамках антироссийских санкций, добавив в него Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, сообщает министерство торговли.
Как говорится в документе ведомства, проект которого доступен в федеральном регистре США, с указанием о планирующейся публикации на 12 апреля, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария попали в список стран, исключенных из определенных требований по лицензированию. Ведомство указывает, что государства исключены полностью. В документе отмечается, что государства ввели меры, в значительной степени аналогичные американским санкциям, и исключены, поскольку США признают в их решении "существенную согласованность" с принятыми Вашингтоном мерами.
Железнодорожная цистерна с топливом в терминале компании Газпромнефть - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 17:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сербию исключили из санкций ЕС на поставки российской нефти
Ранее в этот список была добавлена Южная Корея.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 17:08
Ле Пен выступила против санкций в отношении российского сырья
 
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