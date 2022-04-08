https://ria.ru/20220408/spros-1782613252.html

Минпромторг отметил снижение спроса на продовольственные товары

Минпромторг отметил снижение спроса на продовольственные товары - РИА Новости, 08.04.2022

Минпромторг отметил снижение спроса на продовольственные товары

Повышенный спрос на некоторые потребительские товары длительного хранения отразился на динамике цен в марте, сейчас он снижается, сообщил замглавы Минпромторга... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:01

2022-04-08T21:01

2022-04-08T21:01

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Повышенный спрос на некоторые потребительские товары длительного хранения отразился на динамике цен в марте, сейчас он снижается, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."В настоящее время спрос на продовольственные товары снижается. По данным ФНС России, объемы продаж на 5 апреля 2022 г. по сравнению с "эталонной неделей" (среднее значение в период с 12 по 18 февраля) сократились в среднем на 13% (по муке на 26%, сахару на 6%, крупам на 13%, маслу растительному на 18%, рису на 19%, макаронам на 13%, соли на 16%)", - отметил он.В части средств личной гигиены, по данным ФНС России, объемы продаж на 5 апреля по сравнению с "эталонной неделей" сократились в среднем на 12%. В частности, по мылу на 29%, по туалетной бумаге на 9%, по гигиеническим прокладкам на 21%, по детским подгузникам на 2%. Это следствие того, что многие потребители купили продукты впрок.В Минпромторге сообщили, что в некоторых регионах отмечаются отдельные случаи повышенного спроса на ряд товаров длительного хранения: на сахар, соль, муку, макароны и крупы. В магазинах были зафиксированы случаи, когда товары единовременно приобретались в очевидно большем объеме, чем нужно для частного потребления. Чтобы избежать спекуляций, торговые сети могут ограничивать отпуск товаров с высоким спросом одному клиенту, напомнили в министерстве."Социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в достаточном количестве присутствуют на рынке. В предприятиях торговли на постоянной основе формируются товарные запасы, обеспечивающие бесперебойное снабжение торговых объектов", - подчеркнул Евтухов.

https://ria.ru/20220404/tseny-1781722377.html

https://ria.ru/20220331/tseny-1780984377.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)