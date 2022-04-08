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Минпромторг отметил снижение спроса на продовольственные товары - РИА Новости, 08.04.2022
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Минпромторг отметил снижение спроса на продовольственные товары
Минпромторг отметил снижение спроса на продовольственные товары - РИА Новости, 08.04.2022
Минпромторг отметил снижение спроса на продовольственные товары
Повышенный спрос на некоторые потребительские товары длительного хранения отразился на динамике цен в марте, сейчас он снижается, сообщил замглавы Минпромторга... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T21:01
2022-04-08T21:01
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Повышенный спрос на некоторые потребительские товары длительного хранения отразился на динамике цен в марте, сейчас он снижается, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."В настоящее время спрос на продовольственные товары снижается. По данным ФНС России, объемы продаж на 5 апреля 2022 г. по сравнению с "эталонной неделей" (среднее значение в период с 12 по 18 февраля) сократились в среднем на 13% (по муке на 26%, сахару на 6%, крупам на 13%, маслу растительному на 18%, рису на 19%, макаронам на 13%, соли на 16%)", - отметил он.В части средств личной гигиены, по данным ФНС России, объемы продаж на 5 апреля по сравнению с "эталонной неделей" сократились в среднем на 12%. В частности, по мылу на 29%, по туалетной бумаге на 9%, по гигиеническим прокладкам на 21%, по детским подгузникам на 2%. Это следствие того, что многие потребители купили продукты впрок.В Минпромторге сообщили, что в некоторых регионах отмечаются отдельные случаи повышенного спроса на ряд товаров длительного хранения: на сахар, соль, муку, макароны и крупы. В магазинах были зафиксированы случаи, когда товары единовременно приобретались в очевидно большем объеме, чем нужно для частного потребления. Чтобы избежать спекуляций, торговые сети могут ограничивать отпуск товаров с высоким спросом одному клиенту, напомнили в министерстве."Социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в достаточном количестве присутствуют на рынке. В предприятиях торговли на постоянной основе формируются товарные запасы, обеспечивающие бесперебойное снабжение торговых объектов", - подчеркнул Евтухов.
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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
21:01 08.04.2022
 
Минпромторг отметил снижение спроса на продовольственные товары

Минпромторг зафиксировал снижение спроса на продовольственные товары

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Покупатели в супермаркете
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Повышенный спрос на некоторые потребительские товары длительного хранения отразился на динамике цен в марте, сейчас он снижается, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"В конце февраля-начале марта 2022 г. наблюдался повышенный спрос покупателей на некоторые потребительские товары длительного хранения. Это, само собой, отразилось и на динамике цен", - передает его слова пресс-служба министерства.
"В настоящее время спрос на продовольственные товары снижается. По данным ФНС России, объемы продаж на 5 апреля 2022 г. по сравнению с "эталонной неделей" (среднее значение в период с 12 по 18 февраля) сократились в среднем на 13% (по муке на 26%, сахару на 6%, крупам на 13%, маслу растительному на 18%, рису на 19%, макаронам на 13%, соли на 16%)", - отметил он.
В части средств личной гигиены, по данным ФНС России, объемы продаж на 5 апреля по сравнению с "эталонной неделей" сократились в среднем на 12%. В частности, по мылу на 29%, по туалетной бумаге на 9%, по гигиеническим прокладкам на 21%, по детским подгузникам на 2%. Это следствие того, что многие потребители купили продукты впрок.
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В Минпромторге сообщили, что в некоторых регионах отмечаются отдельные случаи повышенного спроса на ряд товаров длительного хранения: на сахар, соль, муку, макароны и крупы. В магазинах были зафиксированы случаи, когда товары единовременно приобретались в очевидно большем объеме, чем нужно для частного потребления. Чтобы избежать спекуляций, торговые сети могут ограничивать отпуск товаров с высоким спросом одному клиенту, напомнили в министерстве.
"Социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в достаточном количестве присутствуют на рынке. В предприятиях торговли на постоянной основе формируются товарные запасы, обеспечивающие бесперебойное снабжение торговых объектов", - подчеркнул Евтухов.
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