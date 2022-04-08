https://ria.ru/20220408/spetsoperatsiya-1782623856.html

День 44-й: Россия заявила о провокации после удара ВСУ по Краматорску

День 44-й: Россия заявила о провокации после удара ВСУ по Краматорску - РИА Новости, 08.04.2022

День 44-й: Россия заявила о провокации после удара ВСУ по Краматорску

Железнодорожный вокзал города Краматорска, который находится под контролем Украины и находится недалеко от линии боевого соприкосновения украинских войск с... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:54

2022-04-08T22:54

2022-04-08T22:54

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Железнодорожный вокзал города Краматорска, который находится под контролем Украины и находится недалеко от линии боевого соприкосновения украинских войск с союзными силами России и ДНР, в пятницу подвергся ракетному обстрелу, погибли десятки человек. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что удар нанесли украинские войска, применив ракетный комплекс "Точка-У"; украинская сторона обвинила в причастности к обстрелу российских военных.Минобороны РФ опровергло эти обвинения, заявив, что обстрел является провокацией со стороны Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который был применен в Краматорске. Комментируя ход спецоперации на Украине в целом, Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы с начала операции уничтожили восемь пусковых установок ракетного комплекса "Точка-У" из примерно 40 имевшихся у Украины, а также около 90% ракет в арсеналах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииОперативно-тактическая авиация ВКС России за день поразила 54 военных объекта Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Высокоточными ракетами уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Он добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Также российские средства ПВО в пятницу в районе населенного пункта Новомихайловка сбили украинский истребитель Су-27.Вооруженные силы РФ уничтожили с начала операции восемь пусковых установок ракетного комплекса "Точка-У" из примерно 40, имевшихся у Украины и около 90% ракет на арсеналах, сообщил он. Всего в ходе спецоперации на Украине было уничтожено 126 самолетов и более 2 тысяч танков и другой бронетехники. Кроме того, сообщил Конашенков, в Мариуполе помимо украинских военных ведут бои европейские наемники, это подтверждают результаты радиоперехватов: радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести языках, в основном европейских.Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия республики в Мариуполе ликвидирует отдельные группы боевиков из нацбатальонов, однако говорить о конкретной дате завершения операции по освобождению города пока рано. По его словам, зачистка от неонацистов в Мариуполе продолжается, основными точками напряжения остаются металлургические предприятия "Азовсталь" и комбинат имени Ильича.КраматорскШтаб территориальной обороны ДНР сообщил в пятницу, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Он также отметил, что при ударе по Краматорску использовалась ракета "Точка-У", снаряженная кассетами. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске.В Минобороны РФ сообщили, что обвинения в причастности России к инциденту не соответствуют действительности и являются провокацией. "Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось", - сказали в ведомстве. Они также сообщили, что удар "Точкой-У" по Краматорску нанесли украинские войска из района города Доброполье в 45 километрах юго-западнее города. Удар по Краматорску тактической ракетой "Точка-У", по данным разведки, могла выполнить 19-я ракетная бригада Украины, сообщил Конашенков. Данный район находится под контролем украинской группировки войск в Донбассе. В Минобороны добавили, что "целью удара киевского режима по вокзалу в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве живого щита для обороны своих позиций.Следственный комитет РФ сообщил, что после удара по Краматорску возбуждено уголовное дело по статье о запрещенных методах войны против командира 19-й отдельной ракетной бригады украинской армии и иных неустановленных лиц. Кроме того, возбуждено дело о распространении фейков о российских вооруженных силах.По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й ракетной бригады украинской армии выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных командиров и должностных лиц Минобороны Украины. Подчеркивается, что они умышленно с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска в ДНР.Цели и переговорыПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжительности операции, подчеркнул, что ее цели достигаются, ведется предметная работа - и по линии Вооруженных сил, и по линии переговорщиков. Также, комментируя свои слова о значительных потерях в ходе спецоперации на Украине, которые он произнес накануне в эфире британского телеканала Sky News, Песков заявил, что опирался на последние обнародованные данные Минобороны РФ. Последний раз Минобороны сообщало о потерях в российской армии в ходе спецоперации на Украине 25 марта: 1351 российский военный погиб, свыше 3,8 тысячи ранены.Тему будущего договора между РФ и Украиной затронул глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора. "Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия была среди них", - добавил министр. Россия также выступает за то, чтобы Минск продолжал играть роль в организации российско-украинских переговоров, заявил Лавров. По словам министра, Белоруссия - прекрасная площадка для продолжения переговоров, "хотя все зависит от договоренности сторон и не исключены встречи и в других странах, на иных площадках".

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, краматорск, ситуация в днр и лнр