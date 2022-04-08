17:12 08.04.2022 (обновлено: 17:40 08.04.2022)
США шантажом выдавливали Россию из СПЧ ООН, заявил постпред в Женеве
Постпред в Женеве Гатилов: США шантажом проталкивали исключение России из СПЧ ООН
© NASA / Denis BalibouseПустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США продавливали решение о приостановке членства России в СПЧ ООН, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"К сожалению, сейчас ситуация сложилась таким образом, что Соединенные Штаты и их союзники практически монополизировали Совет по правам человека и проводят в этом Совете угодные им решения. Причем решения, основанные на не международном праве, не на уставе ООН, не на принципах устава ООН, а на так называемых в их понимании "международных правил". Поэтому ситуация сложилась таким образом, что им удалось продавить это решение", - сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что решение это было принято в результате "неимоверного давления" на государства. "Мы знаем факты того, как американские посланники работали и по столицам... надо признать, что не все страны были готовы противостоять такому жесткому давлению в силу целого ряда причин. Это излюбленная практика американцев и их союзников - давить на слабые страны, на колеблющиеся и таким образом заставлять принимать решения, которые они, может быть и не поддерживают", - добавил постпред.
По его словам, после принятия этого решения у него состоялись беседы с рядом послов, которые "в извиняющемся тоне говорили о том, что на них было оказано давление, и что они вынуждены были проголосовать таким образом".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.