https://ria.ru/20220408/spch-1782474092.html

Боррель назвал приостановку членства России в СПЧ ООН "необходимой"

Боррель назвал приостановку членства России в СПЧ ООН "необходимой" - РИА Новости, 08.04.2022

Боррель назвал приостановку членства России в СПЧ ООН "необходимой"

Европейский союз считает, что решение о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН "необходимо" и "свидетельствует о решимости международного... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:02

2022-04-08T12:02

2022-04-08T12:02

в мире

евросоюз

жозеп боррель

оон

генеральная ассамблея оон

совет по правам человека оон (спч оон)

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Европейский союз считает, что решение о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН "необходимо" и "свидетельствует о решимости международного сообщества призвать РФ к ответу", говорится в распространенном заявлении верховного представителя союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.В четверг Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. "Эта приостановка необходима для поддержания целостности Совета по правам человека", - указывается в документе.В заявлении Евросоюз поясняет свою позицию, утверждая, что "масштабы и серьезность нарушений Россией международного гуманитарного права и международного права в области прав человека требуют твердого и единого международного ответа. Последнее голосование в Генассамблее ООН свидетельствует о ясном намерении международного сообщества призвать Россию к ответу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html

https://ria.ru/20220407/spch-1782388810.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, жозеп боррель, оон, генеральная ассамблея оон, совет по правам человека оон (спч оон), россия, санкции в отношении россии