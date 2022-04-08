https://ria.ru/20220408/spch-1782452833.html

Резолюция по членству России обострит раскол в СПЧ ООН, заявил Пекин

Резолюция по членству России обострит раскол в СПЧ ООН, заявил Пекин - РИА Новости, 08.04.2022

Резолюция по членству России обострит раскол в СПЧ ООН, заявил Пекин

Процесс подготовки резолюции о приостановке членства РФ в СПЧ ООН не был открыт и прозрачен, не было консультаций всех стран-членов, такой подход лишь обострит... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:31

2022-04-08T10:31

2022-04-08T11:28

в мире

санкции в отношении россии

оон

совет по правам человека оон (спч оон)

россия

китай

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Процесс подготовки резолюции о приостановке членства РФ в СПЧ ООН не был открыт и прозрачен, не было консультаций всех стран-членов, такой подход лишь обострит раскол в Совете, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ."Процесс подготовки соответствующей резолюции не был открытым и прозрачным, не проводились, как это бывает обычно, консультации со всеми государствами-членами и широкий обмен мнениями, такой подход только усугубит раскол стран-членов, усилит противоречия между сторонами и подольет масла в огонь", - заявил дипломат. Он подчеркнул, что это не поспособствует деэскалации конфликта и мирным переговорам."Подобный подход к решению вопроса о членстве в Совете по правам человека ООН создаст новый опасный прецедент, еще больше усилит конфронтацию, нанесет удар по системе управления ООН и приведет к серьезным последствиям", - указал представитель внешнеполитического ведомства Китая.По его словам, "Китай призывает все стороны двигаться навстречу друг другу и прилагать совместные усилия для создания благоприятных возможностей для мира и перспектив для переговоров".

https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html

https://ria.ru/20220408/spch-1782414112.html

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, санкции в отношении россии, оон, совет по правам человека оон (спч оон), россия, китай, чжао лицзянь