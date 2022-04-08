МИД Кубы: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам
Глава МИД Кубы Паррилья: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам
© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
© AP Photo / Fabrice Coffrini
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Приостановка членства России в Совете по правам человека ООН не способствует урегулированию конфликта на Украине - завтра это может быть любая из независимых "стран Юга", заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.
"Приостановка членства России в Совете по правам человека никак не способствует мирному, согласованному и прочному урегулированию конфликта на Украине. Сегодня это Россия, а завтра это может быть любая из наций Юга, которые не преклоняются перед интересами (западного - ред.) господства и отстаивают свою независимость", - написал министр в Twitter.
Родригес в следующем сообщении задался вопросом, намерены ли участники совета приостановить членство США, более 60 лет нарушающих своей блокадой права кубинского народа.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.