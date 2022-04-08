https://ria.ru/20220408/spch-1782414112.html

МИД Кубы: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам

МИД Кубы: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам - РИА Новости, 08.04.2022

МИД Кубы: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам

Приостановка членства России в Совете по правам человека ООН не способствует урегулированию конфликта на Украине - завтра это может быть любая из независимых... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T00:51

2022-04-08T00:51

2022-04-08T00:51

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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Приостановка членства России в Совете по правам человека ООН не способствует урегулированию конфликта на Украине - завтра это может быть любая из независимых "стран Юга", заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.Ранее ГА ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.Родригес в следующем сообщении задался вопросом, намерены ли участники совета приостановить членство США, более 60 лет нарушающих своей блокадой права кубинского народа."Остановят ли членство в СПЧ государства, которое на протяжении более 60 лет сохраняет преступную блокаду против Кубы - самое продолжительное, вопиющее, массовое и систематическое нарушение прав человека целого народа и акт геноцида против целой страны?" - говорится в сообщении главы МИД Кубы.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html

https://ria.ru/20220407/spch-1782397601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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