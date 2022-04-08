Рейтинг@Mail.ru
МИД Кубы: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/spch-1782414112.html
МИД Кубы: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам
МИД Кубы: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам - РИА Новости, 08.04.2022
МИД Кубы: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам
Приостановка членства России в Совете по правам человека ООН не способствует урегулированию конфликта на Украине - завтра это может быть любая из независимых... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T00:51
2022-04-08T00:51
в мире
куба
сша
россия
оон
мид кубы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/57/1516515751_0:110:2401:1460_1920x0_80_0_0_3ece9b30278e1ad6e44f191e9e5feeb8.jpg
МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Приостановка членства России в Совете по правам человека ООН не способствует урегулированию конфликта на Украине - завтра это может быть любая из независимых "стран Юга", заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.Ранее ГА ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.Родригес в следующем сообщении задался вопросом, намерены ли участники совета приостановить членство США, более 60 лет нарушающих своей блокадой права кубинского народа."Остановят ли членство в СПЧ государства, которое на протяжении более 60 лет сохраняет преступную блокаду против Кубы - самое продолжительное, вопиющее, массовое и систематическое нарушение прав человека целого народа и акт геноцида против целой страны?" - говорится в сообщении главы МИД Кубы.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html
https://ria.ru/20220407/spch-1782397601.html
куба
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/57/1516515751_153:0:2246:1570_1920x0_80_0_0_bede8e760a8cca7b4befbc159559e19f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, россия, оон, мид кубы
00:51 08.04.2022
 
МИД Кубы: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам

Глава МИД Кубы Паррилья: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам

© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Fabrice Coffrini
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Приостановка членства России в Совете по правам человека ООН не способствует урегулированию конфликта на Украине - завтра это может быть любая из независимых "стран Юга", заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.
"Приостановка членства России в Совете по правам человека никак не способствует мирному, согласованному и прочному урегулированию конфликта на Украине. Сегодня это Россия, а завтра это может быть любая из наций Юга, которые не преклоняются перед интересами (западного - ред.) господства и отстаивают свою независимость", - написал министр в Twitter.
Ранее ГА ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
Родригес в следующем сообщении задался вопросом, намерены ли участники совета приостановить членство США, более 60 лет нарушающих своей блокадой права кубинского народа.
"Остановят ли членство в СПЧ государства, которое на протяжении более 60 лет сохраняет преступную блокаду против Кубы - самое продолжительное, вопиющее, массовое и систематическое нарушение прав человека целого народа и акт геноцида против целой страны?" - говорится в сообщении главы МИД Кубы.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
00:38
Вучич объяснил, почему Сербия поддержала заморозку участия России в СПЧ ООН
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 21:02
СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда
 
В миреКубаСШАРоссияООНМИД Кубы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала