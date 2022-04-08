https://ria.ru/20220408/spacex-1782589080.html
На МКС отправился первый полностью коммерческий рейс
На МКС отправился первый полностью коммерческий рейс - РИА Новости, 08.04.2022
На МКС отправился первый полностью коммерческий рейс
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon, который доставит экипаж туристов на Международную космическую станцию, компания SpaceX... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:23
2022-04-08T18:23
2022-04-08T18:37
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spacex
туризм
новости - туризм
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon, который доставит экипаж туристов на Международную космическую станцию, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.Старт ракеты-носителя дан в 11:17 по времени Восточного побережья США (18:17 мск). Как сообщили ранее в SpaceX, для первой ступени ракеты-носителя это пятый полет в космос, а капсула корабля Crew Dragon уже дважды побывала на орбите. Оператор миссии — компания Axiom Space, это первый из двух осуществляемых ею и закрепленных контрактом с НАСА рейсов космических туристов на МКС.На борту космического корабля находятся четыре человека — бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. "Это первый полностью коммерческий рейс на МКС", — заявил представитель компании в ходе трансляции. Планируется, что экипаж проведет на станции около недели.
https://ria.ru/20220405/mask-1781878648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, spacex, новости - туризм
18:23 08.04.2022 (обновлено: 18:37 08.04.2022)
На МКС отправился первый полностью коммерческий рейс
Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами на борту отправился к МКС
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon, который доставит экипаж туристов на Международную космическую станцию, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Старт ракеты-носителя дан в 11:17 по времени Восточного побережья США
(18:17 мск). Как сообщили ранее в SpaceX
, для первой ступени ракеты-носителя это пятый полет в космос, а капсула корабля Crew Dragon
уже дважды побывала на орбите. Оператор миссии — компания Axiom Space, это первый из двух осуществляемых ею и закрепленных контрактом с НАСА
рейсов космических туристов на МКС
.
На борту космического корабля находятся четыре человека — бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе.
"Это первый полностью коммерческий рейс на МКС", — заявил представитель компании в ходе трансляции.
Планируется, что экипаж проведет на станции около недели.