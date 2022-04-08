https://ria.ru/20220408/spacex-1782589080.html

На МКС отправился первый полностью коммерческий рейс

На МКС отправился первый полностью коммерческий рейс - РИА Новости, 08.04.2022

На МКС отправился первый полностью коммерческий рейс

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon, который доставит экипаж туристов на Международную космическую станцию, компания SpaceX... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:23

2022-04-08T18:23

2022-04-08T18:37

космос - риа наука

сша

наса

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

spacex

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782589814_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_5e1627934aa9d9549611de100c783674.jpg

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon, который доставит экипаж туристов на Международную космическую станцию, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.Старт ракеты-носителя дан в 11:17 по времени Восточного побережья США (18:17 мск). Как сообщили ранее в SpaceX, для первой ступени ракеты-носителя это пятый полет в космос, а капсула корабля Crew Dragon уже дважды побывала на орбите. Оператор миссии — компания Axiom Space, это первый из двух осуществляемых ею и закрепленных контрактом с НАСА рейсов космических туристов на МКС.На борту космического корабля находятся четыре человека — бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. "Это первый полностью коммерческий рейс на МКС", — заявил представитель компании в ходе трансляции. Планируется, что экипаж проведет на станции около недели.

https://ria.ru/20220405/mask-1781878648.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, сша, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, spacex, новости - туризм