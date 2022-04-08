https://ria.ru/20220408/smit-1782623405.html

Киноакадемия США отлучила Уилла Смита от своих мероприятий на десять лет

Киноакадемия США отлучила Уилла Смита от своих мероприятий на десять лет - РИА Новости, 08.04.2022

Киноакадемия США отлучила Уилла Смита от своих мероприятий на десять лет

Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях и посещать их, причиной стало его рукоприкладство актера отношению к ведущему... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:48

2022-04-08T22:48

2022-04-08T23:03

культура

в мире

оскар (премия)

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780408344_281:0:2891:1468_1920x0_80_0_0_a8605309eb7a640031fa90956daa979e.jpg

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях и посещать их, причиной стало его рукоприкладство актера отношению к ведущему церемонии вручения премии "Оскар" в конце марта, сообщила пресс-служба профессионального объединения."Сегодня правление (киноакадемии) приняло решение на 10 лет, начиная с 8 апреля 2022 года, запретить господину Смиту посещение всех мероприятий и программ киноакадемии как лично, так и в виртуальном формате. Это касается церемонии вручения награды "Оскар" и не только ее", - говорится в сообщении.Ранее Смит по собственной инициативе покинул ряды киноакадемиков.На последней церемонии "Оскара" он вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за неуместную шутку о своей супруге. На этой же церемонии актер был удостоен награды за главную роль в фильме "Король Ричард". Получая награду, он извинился перед гостями за свой поступок. Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, вызвало волну критики, при этом пострадавший не стал жаловаться в полицию."Церемония вручения "Оскаров" должна была стать праздником достижений тех, кто в том году проделал невероятную работу, однако его затмило неприемлемое и опасное поведение, которое продемонстрировал на сцене господин Смит", - говорится в том же сообщении.Кроме того, организаторы церемонии извинились за то, что в тот день "не отреагировали должным образом", объяснив это своей "неготовностью к непредвиденному". "Мы выражаем благодарность господину Року за то, что он сдержался в этой экстраординарной ситуации, и благодарим ведущих, номинантов, тех, кто вручал награду и получал ее, за уравновешенность и великодушие во время трансляции", - также заявили в киноакадемии.

https://ria.ru/20220407/smith-1782336404.html

https://ria.ru/20220406/smith-1782028659.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оскар (премия), новости культуры