https://ria.ru/20220408/slascheva-1782489761.html

Юлиана Слащева: зрительский запрос на отечественную анимацию вырос

Юлиана Слащева: зрительский запрос на отечественную анимацию вырос - РИА Новости, 08.04.2022

Юлиана Слащева: зрительский запрос на отечественную анимацию вырос

В день 110-летия отечественной анимации председатель правления киностудии "Союзмультфильм", подарившей российским зрителям любимые мультфильмы детства, Юлиана... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:30

2022-04-08T13:30

2022-04-08T13:30

интервью

союзмультфильм

россия

чебурашка

всеволод пудовкин

ассоциация анимационного кино

юлиана слащева

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В день 110-летия отечественной анимации председатель правления киностудии "Союзмультфильм", подарившей российским зрителям любимые мультфильмы детства, Юлиана Слащева рассказала в интервью РИА Новости о будущих премьерах, текущей ситуации на международном анимационном рынке и своих прогнозах по развитию русской анимации на ближайшие 10 лет. Беседовала Ксения Иванова.– В этом году Россия отмечает 110-летие отечественной анимации. Восьмого апреля 1912 года (26 марта по старому стилю) прошел первый публичный показ кукольного фильма Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или борьба рогачей с усачами". Считаете ли вы 8 апреля своим профессиональным праздником?– Безусловно! Этот день был выбран несколько лет назад профессиональным сообществом и с тех пор отмечается регулярно. В этом году Минкультуры России вышло с инициативой закрепить эту дату официально – проект указа президента находится сейчас на общественном обсуждении. Несмотря на кажущуюся формальность, это очень важный момент для всей отрасли. Российская анимация за все годы своего существования дала миру множество гениальных авторов и произведений, ее знают поколения людей. При этом, долгое время отрасль было принято считать частью киноискусства. В последние годы в связи со стремительным развитием индустрии стало очевидно, что такое положение дел уже не актуально. Учреждение официальной даты – важный момент, который подчеркивает статус анимации и всех, кто работает в отрасли. Кроме того, свой праздник появится и у миллионов поклонников отечественных мультфильмов.– Каковы ваши прогнозы по развитию русской анимации на ближайшие 10 лет – к 120-летию?– В текущих условиях сложно предсказать, в каком векторе пойдет дальнейшее развитие. Но, я считаю, что два определяющих этот процесс момента уже произошли. Первое и, наверное, самое важное – зрительский запрос на отечественную анимацию сильно вырос за последнее время: в сериальном показе мы уже достигли паритета 50/50 с зарубежными проектами. Ну и второй момент – мы сами уже поверили в себя. В последние годы выросло новое поколение профессионалов, которые мыслят, работают, творят по-другому, согласно новым условиям.Почувствовав любовь зрителя, востребованность, отрасль зажила новой жизнью для того, чтобы наши дети смотрели хорошие, качественные мультфильмы. Сейчас нам придется серьезно перестроиться, но мы будем продолжать работу.– В мае выходит первый за много лет массовый полный метр "Союзмультфильма" – "Суворов: Великое путешествие". Но насколько мы знаем, знакомство детей с подвигами Александра Суворова происходит в школе. На какой возраст рассчитан мультфильм? Будет ли его историческая основа понятна совсем юным зрителям, дошкольникам?– Это сложный проект, который достался новой команде "Союзмультфильма" "по наследству" от предыдущего руководства студии. В том виде, в котором фильм существовал изначально, он точно был бы не понятен детям. От предыдущей команды нам достался тяжеловесный байопик о жизни великого полководца. По сути он во многом копировал знаменитую картину "Суворов" Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера, которая вышла на экраны аж в 1940 году.Восприятие ребенка в принципе очень чувствительно к любому назиданию. При этом, "Союзмультфильму" во все времена удавалось передавать с помощью ярких, харизматичных образов, увлекательных сюжетов довольно сложные вещи. Важную роль играет эмоциональное вовлечение: за счет возникшей привязанности к героям появляется живой интерес, желание узнать больше, в чем-то подражать.Поэтому мы вместе с нашими коллегами из Киностудии им. М. Горького полностью переработали сюжет и сценарий "Суворова". На первый план вышла история крепостного подростка по имени Гриша, который полюбил купеческую дочь. Однако волею судеб молодым людям пришлось разлучиться: вместо барского сына герой отправился на службу и попал в стан к легендарному полководцу. Знакомство с Александром Суворовым, участие в непростых исторических событиях, коварных интригах позволило главному герою не только узнать о себе больше, но и совершить маленький подвиг. В целом это история о том, что не важно, кто ты по происхождению, кем был изначально, всего можно добиться самостоятельно, опираясь на свои лучшие качества. Это вдохновляющий лейтмотив не только для детей, но и для взрослых – именно поэтому наша картина рассчитана на семейный просмотр. Отправиться на сеанс можно с ребенком и младшего школьного возраста, киноязык фильма будет ему понятен. По окончании кинопроката фильм будет доступен на видеосервисе Okko, который выступает сопродюсером "Суворова".– На ваш взгляд, подвиги какого исторического лица было бы актуально отразить сегодня в анимационном жанре?– Сложно сказать, ведь для того, чтобы обратить интерес юного зрителя к истории, не обязательно ставить в центр какую-либо конкретную фигуру. Можно сделать событийный ряд фоновым, или, например, дополнить картинку музыкальным сопровождением великого отечественного композитора, вплести в ткань повествования гениальные стихотворные строчки.При этом за основу может быть взят наш народный фольклор, он очень богат на ярчайшие образы. Мы уже начали экспериментировать с героями национального эпоса в мультсериале "Приключения Пети и Волка" – там мифические персонажи соседствуют с вполне узнаваемым современным миром. Народные сказания Крайнего Севера также найдут свое отражение в нашем новом мультсериале "Умка", который мы делаем в партнерстве с видеосервисом Okko.Помимо этого, нам бы хотелось обратить внимание на так называемых "невидимых" героев, которые совершают свои подвиги почти ежедневно – это наши врачи, ученые, учителя… Было бы замечательно создать на экране их обаятельные и яркие образы. Этого было много в советское время – возьмем того же доктора Айболита. Хотелось бы сейчас постепенно вернуться к этой традиции.– Можно ли ожидать, что проекты "Союзмультфильма" теперь чаще будут появляться на широком экране? Ведется ли сейчас работа над следующим "полным метром"?– Мы рассчитываем представлять полнометражные картины ежегодно. Следующей нашей премьерой станет детективный фильм "Золотой улей", который представляет из себя спин-офф мультсериала "Тайны медовой долины". В целом на разных стадиях разработки и производства у нас порядка десяти проектов. Мы думаем над полнометражными версиями некоторых наших сериалов, экранизациями приключенческих произведений, сказок, продолжаем работу над анимационным фильмом "Формула воды". Проектов много, однако на данный момент сложно сказать, какие из них дойдут до зрителя в первую очередь. Это зависит от множества факторов.Здесь также нельзя не упомянуть еще и полнометражный художественный фильм "Чебурашка", который в сотрудничестве с "Союзмультфильмом" создает студия Yellow Black&White. Примечательно, что это будет совершенно новый, не классический сюжет о легендарном персонаже. В картине будут задействованы актеры первой величины, а сам Чебурашка будет интегрирован методом совмещения Full CG. Премьера запланирована на 2023 год.– Взаимодействие России с другими странами сейчас является насущным вопросом во всех сферах. Как обстоят дела в анимации? С какими ограничениями столкнулась отрасль и насколько важно, говоря об анимации, оставаться в международном культурном пространстве?– Взаимодействие в области культуры – очень важный и естественный процесс, пресечь его директивно практически невозможно. К сожалению, санкционная волна коснулась и анимации, подтолкнув многих наших партнеров из западных стран к эмоциональным решениям. Часть из них ограничили или приостановили сотрудничество, фильмы отечественных авторов также подверглись дискриминации на зрительских фестивалях. При этом, надо сказать, что профессиональные смотры не отказались от наших картин. Буквально на днях фильм "Репетиция оркестра" режиссера Татьяны Окружновой был удостоен специального упоминания жюри на фестивале анимационного кино Monstra в Лиссабоне.Есть один немаловажный фактор: на отечественных мультфильмах выросли поколения людей, особенно сильна эта привязанность в странах бывшего соцлагеря. Некоторые из этих государств и сейчас, в условиях напряженности, проявляют интерес к сотрудничеству, ведут переговоры, например, о приобретении прав на показ классического и нового "Ну, погоди!". Нельзя также не учитывать тот факт, что наших русскоговорящих соотечественников очень много по всему миру, и это также подталкивает компании к сотрудничеству.В то же время, текущая ситуация логично подтолкнула нас к поиску новых партнеров в странах Китая, Азии, Ближнего Востока, точечно – в Латинской Америке. Например, в марте мы подписали меморандум о намерении заключить сделку по дистрибуции нашего мультсериала "Енотки" сразу в пяти государствах: на территории Тайваня, Таиланда Малайзии, Королевства Бруней, Гонконга. По Таиланду также достигнуто еще одно соглашение – оно касается продвижения проекта "Монсики", а в Тайване состоялась сделка по "Капитану Кракену".Одновременно с этим наш международный департамент активно ведет переговоры с компаниями их стран Ближнего Востока и КНР.Интересно также, что в последнее время особой популярностью пользуются короткометражные авторские картины "Союзмультфильма" – в приобретении целого портфеля таких фильмов сейчас заинтересованы в Бразилии, а также в некоторых европейских франкоговорящих странах.Так что взаимодействие продолжается: невозможно разорвать гуманитарные связи, которые выстраивались десятилетиями.

https://ria.ru/20220114/prazdnik-1767883587.html

https://ria.ru/20220315/soyuzmultfilm-1778218138.html

https://ria.ru/20220321/animatsiya-1779234970.html

https://ria.ru/20220324/suvorov-1779848229.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/soyuzmultfilm-1772706715.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, союзмультфильм, россия, чебурашка, всеволод пудовкин, ассоциация анимационного кино, юлиана слащева