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ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области
ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области - РИА Новости, 08.04.2022
ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области
Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T20:01
2022-04-08T20:08
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
ситуация в днр и лнр
одесская область
кировоградская область
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, одесская область, кировоградская область
20:01 08.04.2022 (обновлено: 20:08 08.04.2022)
 
ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области

ВС России высокоточным ударом уничтожили склад вооружения Украины в Одесской области

© REUTERS / Nacho DoceУкраинский военнослужащий возле укреплений в Одессе, Украина
Украинский военнослужащий возле укреплений в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Nacho Doce
Украинский военнослужащий возле укреплений в Одессе, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.
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