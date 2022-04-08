https://ria.ru/20220408/sklad-1782605410.html

ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области

ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области - РИА Новости, 08.04.2022

ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области

Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T20:01

2022-04-08T20:01

2022-04-08T20:08

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

ситуация в днр и лнр

одесская область

кировоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781434688_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_365bfd5e0b766d35c98f95df0fcb821d.jpg

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

россия

украина

одесская область

кировоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, одесская область, кировоградская область