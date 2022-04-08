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ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области
ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области - РИА Новости, 08.04.2022
ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области
Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в официальный представитель... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T20:01
2022-04-08T20:01
2022-04-08T20:08
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российским ударом высокоточными ракетами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области, заявил в официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, одесская область, кировоградская область
20:01 08.04.2022 (обновлено: 20:08 08.04.2022)
ВС России уничтожили крупный склад вооружения Украины в Одесской области
ВС России высокоточным ударом уничтожили склад вооружения Украины в Одесской области