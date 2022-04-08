https://ria.ru/20220408/shtraf-1782543730.html

В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных

В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных - РИА Новости, 08.04.2022

В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных

Суд в Перми назначил учредителю благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрию Жебелеву административный штраф в 30 тысяч рублей за пост с информацией,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:42

2022-04-08T15:42

2022-04-08T15:42

происшествия

россия

пермский край

вооруженные силы рф

украина

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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Суд в Перми назначил учредителю благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрию Жебелеву административный штраф в 30 тысяч рублей за пост с информацией, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде города.В марте бывший внештатный советник губернатора Пермского края и один из учредителей благотворительного фонда "Дедморозим" Жебелев сообщил, что сотрудники полиции вручили ему протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) из-за его поста в соцсети "ВКонтакте" 6 марта."Жебелеву Дмитрию Геннадьевичу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В течение 10 суток он может обжаловать решение", - сказали в суде.Статья 20.3.3 внесена в КоАП РФ вскоре после начала спецоперации на Украине – 4 марта, предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220307/shtraf-1777025121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, пермский край, вооруженные силы рф, украина