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В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных - РИА Новости, 08.04.2022
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В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных
В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных - РИА Новости, 08.04.2022
В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных
Суд в Перми назначил учредителю благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрию Жебелеву административный штраф в 30 тысяч рублей за пост с информацией,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:42
2022-04-08T15:42
происшествия
россия
пермский край
вооруженные силы рф
украина
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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Суд в Перми назначил учредителю благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрию Жебелеву административный штраф в 30 тысяч рублей за пост с информацией, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде города.В марте бывший внештатный советник губернатора Пермского края и один из учредителей благотворительного фонда "Дедморозим" Жебелев сообщил, что сотрудники полиции вручили ему протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) из-за его поста в соцсети "ВКонтакте" 6 марта."Жебелеву Дмитрию Геннадьевичу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В течение 10 суток он может обжаловать решение", - сказали в суде.Статья 20.3.3 внесена в КоАП РФ вскоре после начала спецоперации на Украине – 4 марта, предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей.
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происшествия, россия, пермский край, вооруженные силы рф, украина
15:42 08.04.2022
 
В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных

Учредителя благотворительного фонда в Перми оштрафовали за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды
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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Суд в Перми назначил учредителю благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрию Жебелеву административный штраф в 30 тысяч рублей за пост с информацией, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде города.
В марте бывший внештатный советник губернатора Пермского края и один из учредителей благотворительного фонда "Дедморозим" Жебелев сообщил, что сотрудники полиции вручили ему протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) из-за его поста в соцсети "ВКонтакте" 6 марта.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Двоим жителям Приангарья грозит штраф за дискредитацию российских военных
"Жебелеву Дмитрию Геннадьевичу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В течение 10 суток он может обжаловать решение", - сказали в суде.
Статья 20.3.3 внесена в КоАП РФ вскоре после начала спецоперации на Украине – 4 марта, предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей.
 
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