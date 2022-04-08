https://ria.ru/20220408/shtraf-1782543730.html
В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных
В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных - РИА Новости, 08.04.2022
В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных
Суд в Перми назначил учредителю благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрию Жебелеву административный штраф в 30 тысяч рублей за пост с информацией,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:42
2022-04-08T15:42
2022-04-08T15:42
происшествия
россия
пермский край
вооруженные силы рф
украина
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ПЕРМЬ, 8 апр - РИА Новости. Суд в Перми назначил учредителю благотворительного фонда "Дедморозим" Дмитрию Жебелеву административный штраф в 30 тысяч рублей за пост с информацией, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде города.В марте бывший внештатный советник губернатора Пермского края и один из учредителей благотворительного фонда "Дедморозим" Жебелев сообщил, что сотрудники полиции вручили ему протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) из-за его поста в соцсети "ВКонтакте" 6 марта."Жебелеву Дмитрию Геннадьевичу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В течение 10 суток он может обжаловать решение", - сказали в суде.Статья 20.3.3 внесена в КоАП РФ вскоре после начала спецоперации на Украине – 4 марта, предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220307/shtraf-1777025121.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермский край, вооруженные силы рф, украина
В Перми учредителя фонда оштрафовали за дискредитацию российских военных
Учредителя благотворительного фонда в Перми оштрафовали за дискредитацию ВС России