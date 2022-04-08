https://ria.ru/20220408/sholts-1782596707.html

Шольц назвал претензии к Макрону за контакты с Путиным несправедливыми

Шольц назвал претензии к Макрону за контакты с Путиным несправедливыми - РИА Новости, 08.04.2022

Шольц назвал претензии к Макрону за контакты с Путиным несправедливыми

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал претензии к президенту Франции Эммануэлю Макрону за то, что он продолжает вести телефонные переговоры с российским лидером... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:06

2022-04-08T19:06

2022-04-08T19:06

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096321_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_4cfeca90eb8e1c1ea22c41014ea13289.jpg

БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал претензии к президенту Франции Эммануэлю Макрону за то, что он продолжает вести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, "несправедливыми"."Критика в адрес французского президента несправедлива... Он очень активно выступил как в переговорах, которые он ведет с украинским президентом, так и с российским президентом, пытается внести вклад в то, чтобы мы получили шанс на перемирие и отвод российских войск", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста на брифинге в Лондоне.По словам канцлера, никто из западных лидеров в разговорах с Путиным "не выступает от Украины", так как вопрос о будущем Украины должны решать исключительно ее граждане."Мы пытаемся... использовать возможность, чтобы сказать российскому президенту о том, как действительно обстоят дела. Например, о количестве убитых российских солдат, так как последствия для российской армии совершенно ужасны", - сказал Шольц.Он добавил, что в разговоре с Путиным "все время идет речь о том, чего хотелось бы достичь", и это, в частности, прекращение огня на Украине и отвод войск.В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире британского телеканала Sky News назвал огромной трагедией значительные потери среди российских военных в ходе спецоперации на Украине. В пятницу Песков заявил журналистам, что опирался на последние обнародованные данные Минобороны РФ, говоря о значительных потерях в ходе спецоперации на Украине.Минобороны сообщало о потерях в российской армии в ходе спецоперации на Украине 25 марта: 1351 российский военный погиб, свыше 3,8 тысячи ранены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/makron-1782197328.html

https://ria.ru/20220408/posol-1782545026.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, олаф шольц