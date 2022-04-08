https://ria.ru/20220408/sholts-1782583216.html

Шольц ответил на вопрос, когда Германия перестанет покупать у России газ

Шольц ответил на вопрос, когда Германия перестанет покупать у России газ - РИА Новости, 08.04.2022

Шольц ответил на вопрос, когда Германия перестанет покупать у России газ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Германия до сих пор платит миллионы евро России за поставку энергоносителей и когда это может быть прекращено. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:59

2022-04-08T17:59

2022-04-08T18:37

россия

германия

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Германия до сих пор платит миллионы евро России за поставку энергоносителей и когда это может быть прекращено.Он также указал на то, что Германия должна подготовиться к тому, чтобы заместить поставки энергоносителей из России, создать необходимую инфраструктуру, например, построить терминалы для приема СПГ, который может стать альтернативой российскому природному газу."На переходный период мы должны импортировать ископаемые энергоносители из других стран, не из России. И поэтому мы должны подготовиться к этому, включая поставки угля и нефти", - сказал Шольц, добавив, что заместить российские уголь и нефть в ФРГ предполагается до конца текущего года.По словам канцлера, Германия "вкладывает большие инвестиции" для того, чтобы стать "независимой" от российских поставок, и Берлин "будет успешен" в этой работе.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782446891.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, германия, в мире, олаф шольц