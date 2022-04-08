17:59 08.04.2022 (обновлено: 18:37 08.04.2022)
Шольц ответил на вопрос, когда Германия перестанет покупать у России газ
Канцлер ФРГ Шольц: Германия делает все возможное, чтобы перестать покупать у России газ
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Германия до сих пор платит миллионы евро России за поставку энергоносителей и когда это может быть прекращено.
"Мы делаем все, что мы можем. Мы делаем многое. Считаю, что мы приняли очень сильное решение, мы уходим от ископаемого горючего, мы инвестируем и хотим стать страной, которая использует только возобновляемые энергоресурсы", - заявил германский лидер на брифинге в Лондоне.
Он также указал на то, что Германия должна подготовиться к тому, чтобы заместить поставки энергоносителей из России, создать необходимую инфраструктуру, например, построить терминалы для приема СПГ, который может стать альтернативой российскому природному газу.
"На переходный период мы должны импортировать ископаемые энергоносители из других стран, не из России. И поэтому мы должны подготовиться к этому, включая поставки угля и нефти", - сказал Шольц, добавив, что заместить российские уголь и нефть в ФРГ предполагается до конца текущего года.
По словам канцлера, Германия "вкладывает большие инвестиции" для того, чтобы стать "независимой" от российских поставок, и Берлин "будет успешен" в этой работе.