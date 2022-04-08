https://ria.ru/20220408/shakhta-1782570867.html

Шахтеры из ЛНР рассказали об особенностях работы при военных действиях

Шахтеры из ЛНР рассказали об особенностях работы при военных действиях - РИА Новости, 08.04.2022

Шахтеры из ЛНР рассказали об особенностях работы при военных действиях

Работники шахты Белореченская в Луганской народной республике работают по 12 часов в сутки после того, как около 40% работников-мужчин ушли на фронт, рассказали РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:14

2022-04-08T17:14

2022-04-08T17:53

в мире

луганская народная республика

луганск

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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Работники шахты Белореченская в Луганской народной республике работают по 12 часов в сутки после того, как около 40% работников-мужчин ушли на фронт, рассказали корреспонденту РИА Новости сотрудники шахты.Шахта находится в часе езды от Луганска, её глубина - более 600 метров. Корреспондент агентства спустился вниз и посмотрел на её работу.Спуск на подъёмнике с поверхности занимает около пяти минут, после - около 15 минут нужно проехать два километра на электропоезде. Затем ещё столько же пешком - электропоезд дальше не идёт, поскольку тоннель находится под уклоном. На протяжении похода до места работы шахтёров постепенно становится жарче, а дышать - труднее, в воздухе становится все больше и больше угольной пыли. К тому же, уже ближе к месту работы шахтёров практически отсутствует свет - только от фонарей. Идти приходится по постеленным на пол доскам и рельсам."Работаем и за себя, и за тех, кто там (на фронте - ред.)", - рассказывают горняки. По словам замдиректора шахты, на фронт ушли около 40% мужчин, работавших на шахте.Работа тяжелая: в том месте, где огромный комбайн добывает уголь, ломая породу и погружая на ленту, доставляющую её на поверхность, сложно дышать неподготовленному человеку, а жара - как в бане. При этом в "лаве" - тоннеле в 140 сантиметров высотой (приходится идти почти ползком) - очень узко и темно. Несмотря на то, что вентиляция работает хорошо, ощущаются потоки воздуха, кусочки угольной пыли буквально чувствуются лёгкими.Работают горняки по пояс голыми из-за жары - причём работать им приходится не по одной смене в день, а в среднем по две - 12 часов вместо шести. Как рассказал журналистам начальник службы смены охраны труда Дмитрий Миличев, в обычной ситуации шахтёры в месяц работают по 140 часов - сейчас же 180 часов, на 40 больше, чем обычно, причём через сутки."Сутки отоспались, и снова за работу", - рассказал он. Он добавил, что добыча угля в среднем за сутки - 2800 тонн, иногда за день могут добыть и больше - 3 тысячи тонн.

https://ria.ru/20220401/gorlovka-1781238852.html

https://ria.ru/20220325/donbass-1780018620.html

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"Приходится работать по две смены" – шахтеры из ЛНР о трудовых буднях в условиях спецоперации на Украине Работники шахты Белореченская в Луганской народной республике работают по 12 часов в сутки после того, как около 40% работников-мужчин ушли на фронт, рассказали корреспонденту РИА Новости сотрудники шахты. 2022-04-08T17:14 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, луганск