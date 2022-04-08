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В Кузбассе произошло обрушение породы в шахте - РИА Новости, 08.04.2022
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В Кузбассе произошло обрушение породы в шахте
В Кузбассе произошло обрушение породы в шахте - РИА Новости, 08.04.2022
В Кузбассе произошло обрушение породы в шахте
Два человека оказались за завалами в шахте "Талдинская Западная 1" в Кузбассе в результате обрушения породы, связь с ними есть, два отделения военизированных... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:07
2022-04-08T09:32
происшествия
кемеровская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сибирская угольная энергетическая компания
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КЕМЕРОВО, 8 апр – РИА Новости. Два человека оказались за завалами в шахте "Талдинская Западная 1" в Кузбассе в результате обрушения породы, связь с ними есть, два отделения военизированных горноспасательных отрядов (ВГСО) ведут работы по разбору завалов, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Кемеровской области."В 8.19 мск в оперативную службу МЧС России поступил сигнал об обрушении породы, в результате за завалом находятся 2 человека. Связь с ними есть. На месте работают два отделения ВГСО, и проводятся работы по разбору завалов", – рассказали в региональном главке МЧС.На момент ЧП на разных участках шахты находились более 190 горняков, уточнили в экстренных службах.В СУЭК отметили, что сейчас выполняются работы по восстановлению доступа. "Для этого задействованы все имеющиеся ресурсы. Угрозы жизни и здоровью работников нет", - отмечает компания.
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибирская угольная энергетическая компания
09:07 08.04.2022 (обновлено: 09:32 08.04.2022)
 
В Кузбассе произошло обрушение породы в шахте

Обрушение породы произошло в шахте в Кузбассе, на участке два человека

© Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШахтер в забое шахты
Шахтер в забое шахты
© Константин Михальчевский
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Шахтер в забое шахты
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КЕМЕРОВО, 8 апр – РИА Новости. Два человека оказались за завалами в шахте "Талдинская Западная 1" в Кузбассе в результате обрушения породы, связь с ними есть, два отделения военизированных горноспасательных отрядов (ВГСО) ведут работы по разбору завалов, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Кемеровской области.
"В 8.19 мск в оперативную службу МЧС России поступил сигнал об обрушении породы, в результате за завалом находятся 2 человека. Связь с ними есть. На месте работают два отделения ВГСО, и проводятся работы по разбору завалов", – рассказали в региональном главке МЧС.
На момент ЧП на разных участках шахты находились более 190 горняков, уточнили в экстренных службах.
В СУЭК отметили, что сейчас выполняются работы по восстановлению доступа. "Для этого задействованы все имеющиеся ресурсы. Угрозы жизни и здоровью работников нет", - отмечает компания.
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ПроисшествияКемеровская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сибирская угольная энергетическая компания
 
 
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