Минобороны заявило о сговоре против России из-за позиции Запада по Украине
Минобороны заявило о сговоре против России из-за однобокого освещения событий на Украине
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Однобокое освещение международными организациями ситуации на Украине говорит о признаках их сговора против России, заявил на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В очередной раз обращаем внимание на неприкрытую ангажированность и однобокость освещения событий на Украине со стороны международных организаций, а также СМИ так называемого "цивилизованного мира", - сказал Мизинцев.
"С одной стороны - раздутая истерика вокруг явно сфабрикованных событий в Буче, а с другой - полное молчание о конкретных свидетельствах освобожденных из плена российских военнослужащих о многочисленных зверствах неонацистов. Все это свидетельствует об объективных признаках сговора против России", - подчеркнул Мизинцев.
В свою очередь, в России с украинскими пленными обращаются в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права, они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь, добавил Мизинцев.
"К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками", - отметил генерал.