https://ria.ru/20220408/sgovor-1782621595.html

Минобороны заявило о сговоре против России из-за позиции Запада по Украине

Минобороны заявило о сговоре против России из-за позиции Запада по Украине - РИА Новости, 08.04.2022

Минобороны заявило о сговоре против России из-за позиции Запада по Украине

Однобокое освещение международными организациями ситуации на Украине говорит о признаках их сговора против России, заявил на брифинге руководитель... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:30

2022-04-08T22:30

2022-04-08T22:30

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Однобокое освещение международными организациями ситуации на Украине говорит о признаках их сговора против России, заявил на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."С одной стороны - раздутая истерика вокруг явно сфабрикованных событий в Буче, а с другой - полное молчание о конкретных свидетельствах освобожденных из плена российских военнослужащих о многочисленных зверствах неонацистов. Все это свидетельствует об объективных признаках сговора против России", - подчеркнул Мизинцев.В свою очередь, в России с украинскими пленными обращаются в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права, они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь, добавил Мизинцев."К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками", - отметил генерал.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр