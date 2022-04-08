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Минобороны заявило о сговоре против России из-за позиции Запада по Украине - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/sgovor-1782621595.html
Минобороны заявило о сговоре против России из-за позиции Запада по Украине
Минобороны заявило о сговоре против России из-за позиции Запада по Украине - РИА Новости, 08.04.2022
Минобороны заявило о сговоре против России из-за позиции Запада по Украине
Однобокое освещение международными организациями ситуации на Украине говорит о признаках их сговора против России, заявил на брифинге руководитель... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:30
2022-04-08T22:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Однобокое освещение международными организациями ситуации на Украине говорит о признаках их сговора против России, заявил на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."С одной стороны - раздутая истерика вокруг явно сфабрикованных событий в Буче, а с другой - полное молчание о конкретных свидетельствах освобожденных из плена российских военнослужащих о многочисленных зверствах неонацистов. Все это свидетельствует об объективных признаках сговора против России", - подчеркнул Мизинцев.В свою очередь, в России с украинскими пленными обращаются в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права, они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь, добавил Мизинцев."К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками", - отметил генерал.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
22:30 08.04.2022
 
Минобороны заявило о сговоре против России из-за позиции Запада по Украине

Минобороны заявило о сговоре против России из-за однобокого освещения событий на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя идут по улице города
Жители Мариуполя идут по улице города - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Мариуполя идут по улице города
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Однобокое освещение международными организациями ситуации на Украине говорит о признаках их сговора против России, заявил на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В очередной раз обращаем внимание на неприкрытую ангажированность и однобокость освещения событий на Украине со стороны международных организаций, а также СМИ так называемого "цивилизованного мира", - сказал Мизинцев.
"С одной стороны - раздутая истерика вокруг явно сфабрикованных событий в Буче, а с другой - полное молчание о конкретных свидетельствах освобожденных из плена российских военнослужащих о многочисленных зверствах неонацистов. Все это свидетельствует об объективных признаках сговора против России", - подчеркнул Мизинцев.
В свою очередь, в России с украинскими пленными обращаются в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права, они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь, добавил Мизинцев.
"К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками", - отметил генерал.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
 
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