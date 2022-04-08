https://ria.ru/20220408/sbu-1782534087.html

СБУ вымогала деньги у православной церкви в Херсоне, заявил экс-сотрудник

СБУ вымогала деньги у православной церкви в Херсоне, заявил экс-сотрудник - РИА Новости, 08.04.2022

СБУ вымогала деньги у православной церкви в Херсоне, заявил экс-сотрудник

Спецслужбы Украины по Херсонской области вымогали деньги у представителей епархии Украинской православной церкви Московского патриархата на нужды украинских... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:12

2022-04-08T15:12

2022-04-08T15:12

украина

киев

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

петр порошенко

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

ХЕРСОН, 8 апр - РИА Новости. Спецслужбы Украины по Херсонской области вымогали деньги у представителей епархии Украинской православной церкви Московского патриархата на нужды украинских силовиков, сообщил РИА Новости бывший сотрудник СБУ.Херсон в настоящее время находится под контролем российских войск."Курировавший ранее православное направление сотрудник СБУ по Херсонской области Паламарчук Алексей вымогал денежные средства у священнослужителей Херсонской епархии УПЦ МП, мотивируя необходимостью материальной поддержки участников АТО (так называемой антитеррористической операции на востоке страны)", - рассказал собеседник агентства.По его словам, Паламарчук угрожал священнослужителям закрытием храмов под предлогом мер безопасности.Ранее тот же бывший сотрудник СБУ по Херсонской области рассказал РИА Новости, что спецслужба несколько лет оказывает давление на Украинскую православную церковь и устраивает провокации, чтобы усилить раскол между российской и украинской общинами и разжечь русофобские настроения.Для давления на священнослужителей и прихожан УПЦ украинские силовики под предлогом антитеррористических учений закладывали в пакетах макеты взрывчатки и эвакуировали прихожан во время службы, рассказал собеседник агентства.В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества.В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220406/agent-1782084696.html

https://ria.ru/20220405/khristianstvo-1781861602.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, киев, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, петр порошенко, служба безопасности украины, в мире