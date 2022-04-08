https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782616106.html

Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу - РИА Новости, 08.04.2022

Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России, они вступили в силу. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:25

2022-04-08T21:25

2022-04-08T23:04

санкции в отношении россии

россия

игорь ротенберг

олег дерипаска

мария воронцова

белоруссия

совкомбанк

сбербанк россии

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России, они вступили в силу.В новый перечень ограничений попали в том числе концерн "Калашников", официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, глава Сбербанка Герман Греф, а также Олег Дерипаска, Катерина Тихонова, Мария Воронцова, Борис и Игорь Ротенберги.Помимо этого, в списке также значатся руководители некоторых российских СМИ, в частности гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.Фигурантам списка запрещены поездки в ЕС, также замораживаются все их активы на территории союза. Всего в нем значатся 217 физлиц и 18 организаций.Также ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие".Ранее сообщалось, что новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под российским флагом в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html

https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782569407.html

россия

белоруссия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

санкции в отношении россии, россия, игорь ротенберг, олег дерипаска, мария воронцова, белоруссия, совкомбанк, сбербанк россии, втб, экономика