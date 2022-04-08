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Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу - РИА Новости, 08.04.2022
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Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу - РИА Новости, 08.04.2022
Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России, они вступили в силу. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T21:25
2022-04-08T23:04
санкции в отношении россии
россия
игорь ротенберг
олег дерипаска
мария воронцова
белоруссия
совкомбанк
сбербанк россии
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России, они вступили в силу.В новый перечень ограничений попали в том числе концерн "Калашников", официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, глава Сбербанка Герман Греф, а также Олег Дерипаска, Катерина Тихонова, Мария Воронцова, Борис и Игорь Ротенберги.Помимо этого, в списке также значатся руководители некоторых российских СМИ, в частности гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.Фигурантам списка запрещены поездки в ЕС, также замораживаются все их активы на территории союза. Всего в нем значатся 217 физлиц и 18 организаций.Также ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие".Ранее сообщалось, что новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под российским флагом в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html
https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html
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санкции в отношении россии, россия, игорь ротенберг, олег дерипаска, мария воронцова, белоруссия, совкомбанк, сбербанк россии, втб, экономика
21:25 08.04.2022 (обновлено: 23:04 08.04.2022)
 
Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг ЕС
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России, они вступили в силу.
В новый перечень ограничений попали в том числе концерн "Калашников", официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, глава Сбербанка Герман Греф, а также Олег Дерипаска, Катерина Тихонова, Мария Воронцова, Борис и Игорь Ротенберги.
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Помимо этого, в списке также значатся руководители некоторых российских СМИ, в частности гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.
Фигурантам списка запрещены поездки в ЕС, также замораживаются все их активы на территории союза. Всего в нем значатся 217 физлиц и 18 организаций.
Также ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие".
Ранее сообщалось, что новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под российским флагом в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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Санкции в отношении РоссииРоссияИгорь РотенбергОлег ДерипаскаМария ВоронцоваБелоруссияСовкомбанкСбербанк РоссииВТБЭкономика
 
 
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