21:25 08.04.2022 (обновлено: 23:04 08.04.2022)
Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России, они вступили в силу.
В новый перечень ограничений попали в том числе концерн "Калашников", официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, глава Сбербанка Герман Греф, а также Олег Дерипаска, Катерина Тихонова, Мария Воронцова, Борис и Игорь Ротенберги.
Помимо этого, в списке также значатся руководители некоторых российских СМИ, в частности гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.
Фигурантам списка запрещены поездки в ЕС, также замораживаются все их активы на территории союза. Всего в нем значатся 217 физлиц и 18 организаций.
Также ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие".
Ранее сообщалось, что новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под российским флагом в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.