https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782609724.html

ЕС уже близок к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил Чижов

ЕС уже близок к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил Чижов - РИА Новости, 08.04.2022

ЕС уже близок к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил Чижов

Европа уже близка к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T20:37

2022-04-08T20:37

2022-04-08T20:37

экономика

россия

европа

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европа уже близка к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Кроме того, запрет Евросоюза на импорт российского угля не ударит по российской экономике, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Уголь, в отличие от газа, очень легко перенаправить в другое направление. Покупателей российского угля - несмотря на все стенания на экологические темы - их в мире достаточно много. Поэтому говорить о том, что это сильно ударит по российской экономике, я думаю, было бы явным преувеличением", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220408/frantsiya-1782603172.html

россия

европа

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа