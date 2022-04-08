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ЕС уже близок к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил Чижов - РИА Новости, 08.04.2022
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ЕС уже близок к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил Чижов
ЕС уже близок к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил Чижов - РИА Новости, 08.04.2022
ЕС уже близок к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил Чижов
Европа уже близка к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T20:37
2022-04-08T20:37
экономика
россия
европа
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европа уже близка к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Кроме того, запрет Евросоюза на импорт российского угля не ударит по российской экономике, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Уголь, в отличие от газа, очень легко перенаправить в другое направление. Покупателей российского угля - несмотря на все стенания на экологические темы - их в мире достаточно много. Поэтому говорить о том, что это сильно ударит по российской экономике, я думаю, было бы явным преувеличением", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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экономика, россия, европа
20:37 08.04.2022
 
ЕС уже близок к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил Чижов

Постпред Чижов: Европа уже близка к лимиту по вводу новых санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европа уже близка к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Я думаю, что он (лимит санкций - ред.) уже близок к исчерпанию. Несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорят, что калечащие санкции: во-первых, они больше самих себя калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику, а во-вторых, вышеупомянутая рубашка, она не только в энергетике ближе к телу, но и в других областях", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, запрет Евросоюза на импорт российского угля не ударит по российской экономике, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Уголь, в отличие от газа, очень легко перенаправить в другое направление. Покупателей российского угля - несмотря на все стенания на экологические темы - их в мире достаточно много. Поэтому говорить о том, что это сильно ударит по российской экономике, я думаю, было бы явным преувеличением", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Вчера, 19:38
МИД Франции объяснил, какие контракты не попадут под запрет на импорт угля
 
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