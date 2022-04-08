ЕС уже близок к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил Чижов
Постпред Чижов: Европа уже близка к лимиту по вводу новых санкций против России
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европа уже близка к лимиту по вводу новых санкций против России, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Я думаю, что он (лимит санкций - ред.) уже близок к исчерпанию. Несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорят, что калечащие санкции: во-первых, они больше самих себя калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику, а во-вторых, вышеупомянутая рубашка, она не только в энергетике ближе к телу, но и в других областях", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, запрет Евросоюза на импорт российского угля не ударит по российской экономике, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Уголь, в отличие от газа, очень легко перенаправить в другое направление. Покупателей российского угля - несмотря на все стенания на экологические темы - их в мире достаточно много. Поэтому говорить о том, что это сильно ударит по российской экономике, я думаю, было бы явным преувеличением", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".