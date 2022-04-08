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Эксперты предположили, что санкции ЕС в IT-сфере не повлияют на Россию - РИА Новости, 08.04.2022
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Эксперты предположили, что санкции ЕС в IT-сфере не повлияют на Россию
Эксперты предположили, что санкции ЕС в IT-сфере не повлияют на Россию - РИА Новости, 08.04.2022
Эксперты предположили, что санкции ЕС в IT-сфере не повлияют на Россию
Технологические санкции ЕС против России затрагивают производителей базовых станций Nokia и Ericsson, но так как компании ранее сами приостановили свою... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:10
2022-04-08T18:10
экономика
технологии
россия
санкции в отношении россии
санкции
it-компании
эльдар муртазин
денис кусков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Технологические санкции ЕС против России затрагивают производителей базовых станций Nokia и Ericsson, но так как компании ранее сами приостановили свою деятельность в стране, на Россию эти ограничения никак не повлияют, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее в пятницу ЕС утвердил пятый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине. Одним из его пунктов стал запрет на экспорт в РФ квантовых компьютеров, передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения."В настоящий момент это не значит ровным счетом ничего. Квантовых компьютеров, насколько мне известно, у Европы нет. Туда попадает телеком-оборудование... но Nokia и Ericsson мы потеряли из-за того, что они сами ушли", - прокомментировал ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин.Схожее мнение и у гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова. "Что касается Европы - там есть европейские компании, Ericsson и Nokia, которые делали рынок техники базовых станций... Но они и так приостановили поставки и уже не работают... Поэтому пока нового ничего хуже не будет", - сказал Кусков.
https://ria.ru/20220408/sotsseti-1782504985.html
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экономика, технологии, россия, санкции в отношении россии, санкции, it-компании, эльдар муртазин, денис кусков
18:10 08.04.2022
 
Эксперты предположили, что санкции ЕС в IT-сфере не повлияют на Россию

Эксперт Муртазин предположил, что технологические санкции ЕС никак не повлияют на Россию

© Depositphotos / spaxiaxСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Depositphotos / spaxiax
Создание сайта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Технологические санкции ЕС против России затрагивают производителей базовых станций Nokia и Ericsson, но так как компании ранее сами приостановили свою деятельность в стране, на Россию эти ограничения никак не повлияют, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в пятницу ЕС утвердил пятый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине. Одним из его пунктов стал запрет на экспорт в РФ квантовых компьютеров, передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения.
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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"В настоящий момент это не значит ровным счетом ничего. Квантовых компьютеров, насколько мне известно, у Европы нет. Туда попадает телеком-оборудование... но Nokia и Ericsson мы потеряли из-за того, что они сами ушли", - прокомментировал ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин.
Схожее мнение и у гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова. "Что касается Европы - там есть европейские компании, Ericsson и Nokia, которые делали рынок техники базовых станций... Но они и так приостановили поставки и уже не работают... Поэтому пока нового ничего хуже не будет", - сказал Кусков.
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ЭкономикаТехнологииРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииIT-компанииЭльдар МуртазинДенис Кусков
 
 
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