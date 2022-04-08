https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782586187.html

Эксперты предположили, что санкции ЕС в IT-сфере не повлияют на Россию

Эксперты предположили, что санкции ЕС в IT-сфере не повлияют на Россию - РИА Новости, 08.04.2022

Эксперты предположили, что санкции ЕС в IT-сфере не повлияют на Россию

Технологические санкции ЕС против России затрагивают производителей базовых станций Nokia и Ericsson, но так как компании ранее сами приостановили свою... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:10

2022-04-08T18:10

2022-04-08T18:10

экономика

технологии

россия

санкции в отношении россии

санкции

it-компании

эльдар муртазин

денис кусков

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Технологические санкции ЕС против России затрагивают производителей базовых станций Nokia и Ericsson, но так как компании ранее сами приостановили свою деятельность в стране, на Россию эти ограничения никак не повлияют, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее в пятницу ЕС утвердил пятый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине. Одним из его пунктов стал запрет на экспорт в РФ квантовых компьютеров, передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения."В настоящий момент это не значит ровным счетом ничего. Квантовых компьютеров, насколько мне известно, у Европы нет. Туда попадает телеком-оборудование... но Nokia и Ericsson мы потеряли из-за того, что они сами ушли", - прокомментировал ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин.Схожее мнение и у гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова. "Что касается Европы - там есть европейские компании, Ericsson и Nokia, которые делали рынок техники базовых станций... Но они и так приостановили поставки и уже не работают... Поэтому пока нового ничего хуже не будет", - сказал Кусков.

https://ria.ru/20220408/sotsseti-1782504985.html

https://ria.ru/20220407/it-1782288226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, технологии, россия, санкции в отношении россии, санкции, it-компании, эльдар муртазин, денис кусков