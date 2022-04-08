https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782572976.html

Медведев перечислил последствия санкций против России

Медведев перечислил последствия санкций против России - РИА Новости, 08.04.2022

Медведев перечислил последствия санкций против России

Незаконные санкции временны и когда-нибудь закончатся, итогом будет разрушенный международный порядок и тяжёлые последствия для мировой экономики, а их отмена... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:26

2022-04-08T17:26

2022-04-08T17:32

санкции

санкции в отношении россии

оон

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Незаконные санкции временны и когда-нибудь закончатся, итогом будет разрушенный международный порядок и тяжёлые последствия для мировой экономики, а их отмена будет сопровождаться бравурной риторикой об их высокой действенности, но это будет ложью, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Незаконные санкции, как и всё в этом мире, временны и когда-нибудь закончатся. Их результатом будет разрушенный международный порядок и крайне тяжёлые последствия для мировой экономики и жизни отдельных стран. При этом внимание избирателей в целом ряде государств будет отвлечено на негодный объект путём обвинения России в их собственных экономических проблемах", - написал он в своем Telegram-канале.По мнению Медведева, отменять санкции будут со словами об их действенности."И даже сама отмена незаконных санкций будет сопровождаться бравурной риторикой об их высокой действенности. Хотя к тому времени всем будет ясно, что их результативность – абсолютная ложь. Таковы законы жанра", - считает он."Незаконные санкции всегда порождают деградацию системы международного права. Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН, и тотальное пренебрежение нормами международного права", - написал Медведев.Он отметил, что в четверг, в частности, это произошло с Советом по правам человека (СПЧ) при ООН. "Он утратил для России свою легитимность. Дипломатические отношения также зайдут в полный тупик, их уровень с рядом государств будет понижен или произойдёт их полный разрыв", - заявил Медведев.Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782569280.html

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782569407.html

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782479751.html

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Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, оон, россия, дмитрий медведев, в мире