https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782497230.html

Черногория приняла пакет санкций против России

Черногория приняла пакет санкций против России - РИА Новости, 08.04.2022

Черногория приняла пакет санкций против России

Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщил вице-премьер в техническом РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:12

2022-04-08T13:12

2022-04-08T13:22

в мире

черногория

россия

мид черногории

здравко кривокапич

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БЕЛГРАД, 8 апр - РИА Новости. Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщил вице-премьер в техническом мандате Дритан Абазович.Посольство России в Черногории накануне подтвердило РИА Новости получение ноты МИД республики о высылке четырех российских дипломатов. Власти Черногории перед этим 4 марта провозгласили одного дипломата из посольства РФ персоной нон-грата. Кабмин работает в техническом мандате после вынесения парламентом вотума недоверия в феврале."Только что принят пакет ограничительных мер в отношении России. Спасибо всем министрам за сотрудничество", - написал Абазович в Twitter.Правительство Черногории на заседании 17 марта не смогло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича. МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович, в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782468110.html

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782449516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, черногория, россия, мид черногории, здравко кривокапич