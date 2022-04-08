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Черногория приняла пакет санкций против России - РИА Новости, 08.04.2022
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Черногория приняла пакет санкций против России
Черногория приняла пакет санкций против России - РИА Новости, 08.04.2022
Черногория приняла пакет санкций против России
Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщил вице-премьер в техническом РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:12
2022-04-08T13:22
в мире
черногория
россия
мид черногории
здравко кривокапич
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БЕЛГРАД, 8 апр - РИА Новости. Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщил вице-премьер в техническом мандате Дритан Абазович.Посольство России в Черногории накануне подтвердило РИА Новости получение ноты МИД республики о высылке четырех российских дипломатов. Власти Черногории перед этим 4 марта провозгласили одного дипломата из посольства РФ персоной нон-грата. Кабмин работает в техническом мандате после вынесения парламентом вотума недоверия в феврале."Только что принят пакет ограничительных мер в отношении России. Спасибо всем министрам за сотрудничество", - написал Абазович в Twitter.Правительство Черногории на заседании 17 марта не смогло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича. МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович, в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782468110.html
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782449516.html
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в мире, черногория, россия, мид черногории, здравко кривокапич
13:12 08.04.2022 (обновлено: 13:22 08.04.2022)
 
Черногория приняла пакет санкций против России

Вице-премьер Абазович: Черногория приняла пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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БЕЛГРАД, 8 апр - РИА Новости. Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщил вице-премьер в техническом мандате Дритан Абазович.
Посольство России в Черногории накануне подтвердило РИА Новости получение ноты МИД республики о высылке четырех российских дипломатов. Власти Черногории перед этим 4 марта провозгласили одного дипломата из посольства РФ персоной нон-грата. Кабмин работает в техническом мандате после вынесения парламентом вотума недоверия в феврале.
Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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"Меня тошнит". Евродепутат обрушилась на ЕС из-за санкций против России
"Только что принят пакет ограничительных мер в отношении России. Спасибо всем министрам за сотрудничество", - написал Абазович в Twitter.
Правительство Черногории на заседании 17 марта не смогло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича. МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович, в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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В миреЧерногорияРоссияМИД ЧерногорииЗдравко Кривокапич
 
 
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