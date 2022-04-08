https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782497230.html
Черногория приняла пакет санкций против России
Черногория приняла пакет санкций против России - РИА Новости, 08.04.2022
Черногория приняла пакет санкций против России
Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщил вице-премьер в техническом РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:12
2022-04-08T13:12
2022-04-08T13:22
в мире
черногория
россия
мид черногории
здравко кривокапич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg
БЕЛГРАД, 8 апр - РИА Новости. Власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщил вице-премьер в техническом мандате Дритан Абазович.Посольство России в Черногории накануне подтвердило РИА Новости получение ноты МИД республики о высылке четырех российских дипломатов. Власти Черногории перед этим 4 марта провозгласили одного дипломата из посольства РФ персоной нон-грата. Кабмин работает в техническом мандате после вынесения парламентом вотума недоверия в феврале."Только что принят пакет ограничительных мер в отношении России. Спасибо всем министрам за сотрудничество", - написал Абазович в Twitter.Правительство Черногории на заседании 17 марта не смогло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича. МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович, в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782468110.html
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782449516.html
черногория
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2562156cc2de18ddde2be8b8ef28d0b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, россия, мид черногории, здравко кривокапич
13:12 08.04.2022 (обновлено: 13:22 08.04.2022)
Черногория приняла пакет санкций против России
Вице-премьер Абазович: Черногория приняла пакет санкций против России