https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782491397.html

Евросоюз ввел персональные санкции против 217 физлиц и 18 организаций

Евросоюз ввел персональные санкции против 217 физлиц и 18 организаций - РИА Новости, 08.04.2022

Евросоюз ввел персональные санкции против 217 физлиц и 18 организаций

ЕС в рамках пятого пакета санкций против России из-за ситуации на Украине вводит персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций, включая 179... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:52

2022-04-08T12:52

2022-04-08T13:39

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. ЕС в рамках пятого пакета санкций против России из-за ситуации на Украине вводит персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР, следует из распространенного заявления Европейской комиссии."Европейская комиссия также приветствует добавление 217 физлиц и 18 организаций в санкционные списки. Они включают 179 членов так называемых "правительств" и "парламентов" Донецка и Луганска", - указывается в документе.Сообщается, что общее число физлиц и организаций, внесенных с 2014 года в санкционные списки ЕС, составит, соответственно, 1091 и 80.Поименные списки новых фигурантов антироссийских санкций будут опубликованы в пятницу в официальном журнале Евросоюза. После публикации новые ограничительные меры вступят в силу.Персональные санкции ЕС предусматривают запрет на поездки в ЕС для физлиц, а также замораживание активов в ЕС, на случай наличия, как для физлиц, так и для организаций."Комиссия и внешнеполитическая служба работают над дополнительными предложениями по возможным санкциям, включая импорт нефти", - говорится в документе.В ЕК добавили, что рассматриваются также другие предложения, касающиеся налогов или "специальных каналов платежей, например, эскроу-счетов".

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782479751.html

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782483960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии