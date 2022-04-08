https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782481274.html
Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка
Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка - РИА Новости, 08.04.2022
Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка
Япония включит в свой санкционный список крупные российские банки - Сбербанк и Альфа-банк, а также вводит запрет на новые инвестиции в Россию, заявил в ходе... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:24
2022-04-08T12:24
2022-04-08T12:24
экономика
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
япония
россия
альфа-банк
сбербанк россии
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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Япония включит в свой санкционный список крупные российские банки - Сбербанк и Альфа-банк, а также вводит запрет на новые инвестиции в Россию, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида."В свете событий мы расширяем санкции в отношении российских банков, в частности, против Сбербанка и Альфа-банка", - отметил он.Кроме этого, Кисида добавил, что вводится запрет на новые инвестиции в Россию.К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Этот санкционный список включает в себя 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 видов товаров, а также предметов роскоши.
https://ria.ru/20220407/sberbank-1782244626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, япония, россия, альфа-банк, сбербанк россии
Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка
Япония включит в санкционный список Сбербанк и Альфа-банк