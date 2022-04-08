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Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка - РИА Новости, 08.04.2022
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Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка
Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка - РИА Новости, 08.04.2022
Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка
Япония включит в свой санкционный список крупные российские банки - Сбербанк и Альфа-банк, а также вводит запрет на новые инвестиции в Россию, заявил в ходе... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:24
2022-04-08T12:24
экономика
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
япония
россия
альфа-банк
сбербанк россии
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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Япония включит в свой санкционный список крупные российские банки - Сбербанк и Альфа-банк, а также вводит запрет на новые инвестиции в Россию, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида."В свете событий мы расширяем санкции в отношении российских банков, в частности, против Сбербанка и Альфа-банка", - отметил он.Кроме этого, Кисида добавил, что вводится запрет на новые инвестиции в Россию.К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Этот санкционный список включает в себя 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 видов товаров, а также предметов роскоши.
https://ria.ru/20220407/sberbank-1782244626.html
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экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, япония, россия, альфа-банк, сбербанк россии
12:24 08.04.2022
 
Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Япония включит в санкционный список Сбербанк и Альфа-банк

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Офис Сбербанка
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Япония включит в свой санкционный список крупные российские банки - Сбербанк и Альфа-банк, а также вводит запрет на новые инвестиции в Россию, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида.
"В свете событий мы расширяем санкции в отношении российских банков, в частности, против Сбербанка и Альфа-банка", - отметил он.
Кроме этого, Кисида добавил, что вводится запрет на новые инвестиции в Россию.
К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Этот санкционный список включает в себя 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 видов товаров, а также предметов роскоши.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Сбербанк готов к возможным ограничениям приложений в App Store
 
ЭкономикаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииЯпонияРоссияАльфа-банкСбербанк России
 
 
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