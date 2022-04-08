https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782481274.html

Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка - РИА Новости, 08.04.2022

Япония ввела санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Япония включит в свой санкционный список крупные российские банки - Сбербанк и Альфа-банк, а также вводит запрет на новые инвестиции в Россию, заявил в ходе... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:24

2022-04-08T12:24

2022-04-08T12:24

экономика

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

япония

россия

альфа-банк

сбербанк россии

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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Япония включит в свой санкционный список крупные российские банки - Сбербанк и Альфа-банк, а также вводит запрет на новые инвестиции в Россию, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида."В свете событий мы расширяем санкции в отношении российских банков, в частности, против Сбербанка и Альфа-банка", - отметил он.Кроме этого, Кисида добавил, что вводится запрет на новые инвестиции в Россию.К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Этот санкционный список включает в себя 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 видов товаров, а также предметов роскоши.

https://ria.ru/20220407/sberbank-1782244626.html

япония

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, япония, россия, альфа-банк, сбербанк россии